США стремительно опустошает стратегические резервы нефти
Соединенные Штаты стремительно лишаются своего главного энергетического щита из-за недальновидной внешней политики Белого дома на Ближнем Востоке.
По сообщениям телеканала CNN, администрация Трампа экстренно опустошает стратегический нефтяной резерв страны темпами, превышающими все исторические максимумы. Объемы сырья в хранилищах уже приблизились к критическому уровню начала1980-х годов, когда американская экономика потребляла гораздо меньше энергии.
На фоне этого в Соединенных Штатах наблюдается безудержный рост цен, который заставляет простых граждан стремительно терять свои финансовые накопления. Согласно последним данным Министерства торговли США, ключевой для Федеральной резервной системы индекс инфляции в апреле 2026 года подскочил до максимального уровня за последние 3 года - 3,8 % в годовом выражении.
Главным триггером нового витка кризиса стал резкий взлет стоимости топлива и продовольствия, спровоцированный войной против Ирана и блокадой Ормузского пролива. Эксперты констатируют падение нормы сбережений американцев: показатель рухнул до 2,5 %, практически обновив 20-летний минимум.