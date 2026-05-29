Соединенные Штаты стремительно лишаются своего главного энергетического щита из-за недальновидной внешней политики Белого дома на Ближнем Востоке.

По сообщениям телеканала CNN, администрация Трампа экстренно опустошает стратегический нефтяной резерв страны темпами, превышающими все исторические максимумы. Объемы сырья в хранилищах уже приблизились к критическому уровню начала1980-х годов, когда американская экономика потребляла гораздо меньше энергии.

На фоне этого в Соединенных Штатах наблюдается безудержный рост цен, который заставляет простых граждан стремительно терять свои финансовые накопления. Согласно последним данным Министерства торговли США, ключевой для Федеральной резервной системы индекс инфляции в апреле 2026 года подскочил до максимального уровня за последние 3 года - 3,8 % в годовом выражении.