Стоимость нефти марки Brent опустилась до 99 долларов за баррель

Котировки нефтяных фьючерсов резко пошли вниз: оптимизм трейдеров связан с сообщениями о возможном скором заключении мирного соглашения между Ираном и США.

Сделки теперь заключаются по цене 99 долларов за баррель. Правда, фьючерсы - это лишь так называемая бумажная нефть. Реальная физическая нефть продолжает оставаться в дефиците. Потому ограничения на заправку авто и самолетов во многих странах сохраняются.