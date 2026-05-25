Стоимость нефти марки Brent опустилась до 99 долларов за баррель
Котировки нефтяных фьючерсов резко пошли вниз: оптимизм трейдеров связан с сообщениями о возможном скором заключении мирного соглашения между Ираном и США.
Сделки теперь заключаются по цене 99 долларов за баррель. Правда, фьючерсы - это лишь так называемая бумажная нефть. Реальная физическая нефть продолжает оставаться в дефиците. Потому ограничения на заправку авто и самолетов во многих странах сохраняются.
Тем временем американские СМИ сообщают, что сделка между Ираном и США согласована на 95 %. Но не найдено решение главной проблемы: какова будет судьба иранской ядерной программы? И, как сообщается, возможно скоро будет объявлено о 60-дневном перемирии, в ходе которого конфликтующие стороны попытаются подготовить соглашение об окончательном урегулировании.