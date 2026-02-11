Тела находят в сугробах: жертвами непогоды в Японии стали по меньшей мере 46 человек

В Японии не прекращаются снегопады. Жертвами непогоды стали по меньшей мере 46 человек, 558 серьезно пострадали.



Как сообщают японские СМИ, нередко тела находят в сугробах спустя несколько дней после исчезновения людей. К ликвидации последствий стихийного бедствия привлечена армия. Наиболее частыми инцидентами стали обрушения крыш и даже целых домов под весом снега. На севере страны зафиксированы сугробы в 4,5 метра.