Трамп хотел устроить сюрприз: Кто лучше Японии знает, что такое сюрприз, правда?

Удары на Ближнем Востоке все больше затрагивают энергетическую инфраструктуру. Иран атаковал НПЗ в израильской Хайфе: на предприятии производится до 60 % топлива и, судя по масштабам пожара, заводу нанесен огромный ущерб. Поврежден иранскими ударами также газовый комплекс в Катаре - крупнейший на планете.



На его восстановление может потребоваться до пяти лет. Атаковал Иран также нефтегазовые предприятия в Ираке и Бахрейне. В Тегеране заявляют: все удары - это ответ на иранское месторождение Южный Парс.



Масштаб конфликта на Ближнем Востоке все чаще заставляет союзников обращаться к Трампу с вопросом: а почему Иран атакован без уведомления американцами своих партнеров? Вот такой ответ получила от президента США премьер-министр Японии.

Дональд Трамп, президент США:

"Ну, вот это точно не стоило слишком уж афишировать, понимаете? Когда мы вступали в бой, мы действовали очень жестко и никому об этом не говорили, потому что хотели сделать противнику сюрприз. Кто лучше Японии знает, что такое сюрприз, правда? Почему вы не рассказали нам о Перл-Харборе, а? Что за вопрос? Я полагаю, что вы все понимаете - что такое сюрприз: нам нужно было их удивить, и мы это сделали! "