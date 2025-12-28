3.71 BYN
В Токио волки сбежали в зоопарке из вольера
Автор:Редакция news.by
В зоопарке Токио произошла драматическая история. Семейство волков совершило побег из своего вольера. Администрации заведения пришлось объявлять экстренную эвакуацию посетителей.
Вскоре хищников обнаружили на территории зоопарка увлеченными игрой. Смотрители с помощью усыпляющих дротиков сумели нейтрализовать животных и вернуть их к месту постоянного проживания. В результате инцидента никто не пострадал.