В Японии жертвами снегопада стали 42 человека

В Японии никак не могут справиться с большим снегом. Уже более 40 человек погибли.

Среди основных причин трагедий - падения с крыш во время уборки снега и ухудшение состояния здоровья при расчистке дорог. В статистику включены и случаи, связанные с обострением хронических заболеваний на фоне сложных погодных условий.