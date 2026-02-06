3.73 BYN
В Японии жертвами снегопада стали 42 человека
Автор:Редакция news.by
В Японии никак не могут справиться с большим снегом. Уже более 40 человек погибли.
Среди основных причин трагедий - падения с крыш во время уборки снега и ухудшение состояния здоровья при расчистке дорог. В статистику включены и случаи, связанные с обострением хронических заболеваний на фоне сложных погодных условий.
К расчистке дорог привлечены военные. По прогнозам синоптиков, снегопады продолжатся и даже усилятся в предстоящие выходные. Это наверняка усложнит проведение важной политической кампании: 8 февраля в Японии пройдут выборы в ключевую нижнюю палату парламента.