Варшава капитулирует перед белорусскими тракторами

Варшава тихо капитулирует перед белорусскими "тоталитарными" тракторами. 8 тыс. машин МТЗ, которые после 2016 года в Польше использовали под страхом конфискации, внезапно становятся легальными.

Цифра в 8 тыс. ввезенных вопреки санкциям белорусских тракторов впечатляет. Видимо, это реально трактор-кормилец. И вот молитвы панов-фермеров услышаны: машины легализуют.

Эстония. В то время как эстонские фермеры режут свиней из-за убытков, в стране прошел чемпионат по хрюканью. На сельскохозяйственной ярмарке в Тарту участники визжали, хрюкали, изображали даже оперных свиней. А судьи из профессиональных свиноводов оценивали "правдоподобие" и "артистизм". Победитель унес половину свиной туши и колбасу.

Вместо того, чтобы решать проблемы отрасли - банкротства, падение поголовья, бюрократы устраивают цирк. Хрюкнули, посмеялись, разошлись. Прямо свинство какое-то. Почему бы эстонским властям не провести лучше чемпионат по мозговому штурму, чтобы решить проблемы свиноводческой отрасли? Уж очень дефицит свежих мыслей в головах заметен.

Если убрать ограничения, белорусские тракторы захватят рынок ЕС

"Белорусская техника очень привлекательная по параметру "цена - качество". И в этом смысле польские фермеры и любые другие фермеры в Европе заинтересованы в использовании подобной техники, - считает доцент кафедры экономической политики и экономических измерений российского Госуниверситета управления Максим Чирков. - Сельское хозяйство в Европе много десятилетий развивалось в условиях государственной поддержки, то есть это одна из самых субсидируемых отраслей. Но сейчас возможностей субсидировать становится все меньше, поэтому европейским регуляторам придется ослаблять различные действующие нормы. Что касается белорусских тракторов, то если убрать все ограничения, то они, конечно бы, захватили европейский рынок. На территории Союзного государства снижаются относительные издержки и становится дешевле производить практически все".

Варшава капитулирует перед МТЗ

В Польше ситуацию довели дело до того, что "тоталитарный" белорусский трактор стал для нее спасением. Фермеры, которых заставили выбирать между "правильной" экологией и реальной возможностью убрать урожай, наконец-то получили индульгенцию. Оказывается, "совковая" техника - это вполне себе бревно для тонущего сельского хозяйства. Польские власти сами выкопали себе эту яму: ввели санкции на удобрения, пустили на рынок дешевое американское GMO, подняли цены на топливо до небес.

И теперь выясняется: местный производитель Unia Group не может дать стране нормальную замену дешевым, ремонтопригодным и надежным машинам МТЗ. Гордость польской сельхозмашиностроительной отрасли на днях объявила о массовых сокращениях сразу на треть. Заказов нет, ассортимент узкий, конкуренция душит. Польские фермеры, особенно на востоке и в Померании оказались перед выбором: или пахать на "запрещенке", или бросать землю. Суды аннулировали регистрации, потому что нет "европейского сертификата" на выхлоп.

Ирония в том, что эти тракторы годами спокойно работали, а потом вдруг стали экологической угрозой. Вот и весь "европейский путь": запрещаем нормальную технику, душим своих же производителей. А потом удивляются, почему фермеры бунтуют и едут в Брюссель на тракторах вываливать навоз пред зданиями высокопоставленных чинуш. Вот вам и "сильная европейская промышленность". Итог - ЕС, скрепя сердце, дает добро на специальную отметку в техосмотре для лесорубов на колесах.

Европейский союз, который из кожи вон лез, чтобы наказать Минск, в итоге вынужден собственными руками подписывать "амнистию" для запрещенной техники. Пока в Брюсселе грызутся за выбросы CO2, реальный сектор экономики в Польше рыдает кровавыми слезами.