Надежда на жизнь: Ксюша Маисеенко готовится к генозаместительной терапии

Чужих детей не бывает. И это особенно чувствуют белорусы. И вот тот самый случай, когда помогают всей страной. Историю Ксении Маисеенко из Могилева за последнее время узнала буквально вся Беларусь и даже ближнее зарубежье.

Оказавшись в непростой жизненной ситуации, с диагнозом спинальная мышечная атрофия 2 типа Ксюша не осталась одна. На лечение могилевчанки за рекордно короткие сроки люди собрали почти 2 млн долларов. Однако укола, способного починить ген, в случае маленькой Ксюши на данный момент недостаточно.

Сбор средств на лечение СМА для маленькой Ксении Маисеенко из Могилева закрыт в рекордные сроки Девочка готовится к генозаместительной терапии 30.04.2026 22:21

Ирина Жевнеронок, главный внештатный специалист по наследственным нервно-мышечным заболеваниям у детей Министерства здравоохранения Беларуси:

"Ограничений много, но одно из ограничений - это в том числе нарушение минерализации костной ткани, потому что сам прием гормональных препаратов плохо влияет на эту костную ткань. Это не то состояние, которое требует сиюминутного введения. У нас есть период, ребенок получает лечение, т. е. это не потеря какого-то времени, а это адекватная подготовка для того, чтобы минимизировать те последствия, которые может дать даже не генная терапия, а гормональная терапия".

Окончательное решение за родителями, где и когда Ксюша получит генозаместительную терапию. А пока наши врачи продолжают последовательную работу.