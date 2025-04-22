Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
ХакейФутболАдзінаборствыВалейболГандболАўтаспортТэніс

Цяжкая атлетыка

1
Зборная Беларусі па цяжкай атлетыцы заваявала 9 медалёў на ЧЕ ў Батумі

Зборная Беларусі па цяжкай атлетыцы заваявала 9 медалёў на ЧЕ ў Батумі

Дзесяць беларусаў выступяць на чэмпіянаце Еўропы па цяжкай атлетыцы ў Грузіі: пяць мужчын і жанчын

Дзесяць беларусаў выступяць на чэмпіянаце Еўропы па цяжкай атлетыцы ў Грузіі: пяць мужчын і жанчын

Турнір па сілавых відах спорту прайшоў у Мінску

Турнір па сілавых відах спорту прайшоў у Мінску

Беларускія цяжкаатлеты вярнуліся з ЧЕ з вялікім медальным багажом

Беларускія цяжкаатлеты вярнуліся з ЧЕ з вялікім медальным багажом

1
Прамы эфір