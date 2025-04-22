Цяжкая атлетыка

Зборная Беларусі па цяжкай атлетыцы заваявала 9 медалёў на ЧЕ ў Батумі

Чэмпіёнкай Еўропы ў вазе да 69 кг стала Сюзана Валадзько, яна таксама была лепшай у штуршку і другой у рыўку