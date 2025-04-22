3.82 BYN
2.77 BYN
3.21 BYN
Цяжкая атлетыка
Зборная Беларусі па цяжкай атлетыцы заваявала 9 медалёў на ЧЕ ў Батумі
Чэмпіёнкай Еўропы ў вазе да 69 кг стала Сюзана Валадзько, яна таксама была лепшай у штуршку і другой у рыўку
Дзесяць беларусаў выступяць на чэмпіянаце Еўропы па цяжкай атлетыцы ў Грузіі: пяць мужчын і жанчын
Кантынентальны форум сабраў 368 штангістаў з 52 краін Еўропы
Турнір па сілавых відах спорту прайшоў у Мінску
Кульмінацыяй стала абнаўленне Вячаславам Харанекам свайго ж абсалютнага - гэта значыць сярод усіх узростаў - сусветнага рэкорду па падняцці 24-кілаграмовай гіры лежучы
Беларускія цяжкаатлеты вярнуліся з ЧЕ з вялікім медальным багажом
Удзел у чэмпіянаце Еўропы прынялі больш за 300 штангістаў з 42 краін
Прамы эфір