Дело на полмиллиона: в Минске арестованы очередные пособники телефонных аферистов

Дело почти на полмиллиона рублей. В Минске установили очередных пособников телефонных мошенников. Они заключены под стражу. Схема, которую использовали злоумышленники, давно известна и не нова. Звонят и пишут жертвам от имени должностных лиц. Различными ухищрениями они овладевают данными банковских карт, либо вынуждают доверчивых граждан срочно взять кредит и обналичить средства. А на финальном этапе в игру вступают курьеры-обнальщики. Как не попасться на удочку мошенников и что делать, если вы уже на крючке?

"Я находился на работе, когда в мессенджере раздался звонок. Я ответил, собеседник представился сотрудником почты и сообщил, что на мое имя пришло заказное письмо. Затем мне на телефон пришел код подтверждения, и звонивший попросил продиктовать эти цифры. В этот момент связь оборвалась", - рассказал потерпевший Андрей.

потерпевший Андрей

Вот так обычный рабочий день Андрея превратился в настоящий триллер. Звонок с неизвестного номера - контакт с потенциальной жертвой установлен, а дальше, увы, классика жанра.

"Вслед за этим со мной связалась якобы служба безопасности. Девушка на другом конце провода представилась сотрудницей отдела безопасности и заявила, что я подвергся влиянию мошенников и с моего счета уже успели перевести 10 тыс. рублей в другую страну. Она добавила, что они начинают разбирательство и передают материалы дела в КГБ", - вспомнил потерпевший Андрей.

Ловкость слов - и как будто никакого мошенничества. Потерпевшему предложили "хорошего адвоката", который, в свою очередь, передал его в "надежные руки" якобы сотрудника КГБ.

Псевдоправоохранители нагло и бесцеремонно внушают доверчивым белорусам взять, к примеру, кредит на 10 тыс. рублей, как это было в истории нашего героя. И дело за малым: установить стороннее приложение на телефон. А дальше - все как в тумане.

"Деньги списали. И они сказали, типа, завтра с вами свяжутся, будет судебное заседание, мы с вами встретимся, и это все серьезно. И проходят сутки, и со мной уже не связываются. Везде меня удалили, заблокировали", - рассказывает потерпевший Андрей.

Ушли по-английски, не попрощавшись и с чужими деньгами. Остается последнее звено - так называемые обнальщики. Их отличает неприметная одежда, многочисленные сим-карты, в общем, строгая конспирация. Не отходя от кассы он сразу сообщает о проделанной "работе".

Все это во имя легких денег, которые по итогу-то перечеркнули не одну жизнь.

Дмитрий Корбут, старший следователь управления цифрового развития предварительного следствия УСК по г. Минску:

"Во взаимодействии с органом дознания при проведении неотложных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий фигуранты были установлены и задержаны. Мужчинам предъявлены обвинения по части 4 статьи 212 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Хищение имущества путем модификации компьютерной информации, совершенной организованной группой в особо крупном размере. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет".

Дмитрий Корбут, старший следователь управления цифрового развития предварительного следствия УСК по г. Минску

Ежедневно в милицию поступают сотни сообщений о звонках телефонных мошенников. Большинство преступлений удается предотвратить. Но и аферисты не дремлют. Накануне появилась новая схема.

Жертва обмана рассказала, что у них забрали 11 тыс. рублей. Все началось со звонка на мобильный телефон: незнакомцы заявили, что женщине необходимо явиться в пенсионное отделение из-за каких-то проблем с выплатами. В ходе разговора собеседники поинтересовались наличием сбережений дома. Узнав, что все средства хранятся на банковских картах, они велели срочно их обналичить. Когда потерпевшая упомянула, что деньги есть и у ее мужа, звонившие потребовали, чтобы супруг также снял свои накопления. В итоге пенсионеры выполнили все указания мошенников.

жертва обмана

Под видом перерасчета пенсии у 75-летней минчанки буквально украли паспортные данные, затем в дело вступил лжемилиционер и убедил передать все накопления курьеру дабы задекларировать их. Правда, забрав деньги у пенсионерки, аферист сделал финансовую закладку в тайнике, адрес которого получил от кураторов.

"Чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо проявлять бдительность при поступлении звонков с неизвестных абонентских номеров. Сотрудники правоохранительных органов и государственных предприятий никогда не будут просить вас сообщить код, поступивший на ваш абонентский номер, ваши паспортные данные, а также устанавливать стороннее приложение", - отметил Дмитрий Корбут.