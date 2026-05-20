Вопиющее "гостеприимство": в Польше силовики в гражданском обстреляли автомобиль белоруса

Вопиющий случай польского гостеприимства: белорус по пути домой из Европы подвергся обстрелу на территории Польши.

Неизвестные в гражданской одежде и на гражданских машинах заблокировали автомобиль белоруса и без объяснения причин расстреляли из огнестрельного оружия. Водитель получил ранения в области головы и нижних конечностей.

Реакция беглых в Польше не заставила себя ждать. От них уже звучит конспирологический бред, мол, история выдумана, чтобы запугать белорусов и отбить у них желание ездить в Польшу. Однако, сами же экстремисты признаются, что не владеют никакими подробностями происшествия. Несмотря на это, они делают выводы и строят догадки, что само по себе абсурдно.

А теперь - реальные факты: пострадавший - 60-летний житель Гродненского региона. Неизвестные, которые обстреляли его на дороге, оказались сотрудниками криминальной полиции Польши.

Помощь, оказанная пострадавшему в больнице после инцидента, была с явными грубыми нарушениями. Из-за халатной медицинской помощи польских врачей мужчина может остаться инвалидом. За его здоровье теперь уже на родине борются белорусские специалисты.

Ночью 12 мая житель Гродненского региона возвращался домой из Германии на только что купленном им новом BMW. Въехав в Польшу, вряд ли мужчина мог представить, что вскоре польская полиция окажет ему "теплый" прием, который едва не будет стоить ему жизни.

В юго-западном регионе Польши силовики, одетые по гражданке, блокируют машину белоруса и расстреливают в упор из огнестрельного оружия. В распоряжение корреспондентов "Первого информационного" белорусские правоохранители передали эксклюзивные и ужасающие материалы, которые были добыты из-за границы и неопровержимо свидетельствуют о грубых фактах польского беззакония.

Разбитые стекла, боковые зеркала, кузов авто похож на решето, кровь в салоне, 30 пулевых отверстий по бокам и в задней части авто. Если присмотреться к фото внимательнее, ни одного выстрела по колесам. Ведь цель задержания - не ранить, а лишь остановить?

Даже не нужно быть экспертом, чтобы понять: вопиющий случай. По размеру следов от пуль можно также представить, какими были полученные водителем ранения. О случившемся на территории сопредельной страны с соотечественником вскоре станет известно белорусским правоохранителям.

"В милицию из учреждения здравоохранения поступила информация об экстренной госпитализации с огнестрельными ранениями 60-летнего жителя Гродненщины. По предварительной информации, указанные телесные повреждения в области головы и нижней конечностей мужчина получил, находясь в Республике Польша", - рассказал замначальника УВД Гродненской области Максим Рудый.

Никакого здравого смысла: халатность польских врачей и ее последствия

Как позже выяснится, на территории Польши белоруса доставили в ближайшую больницу, о чем, к слову, даже сами беглые были не в курсе, когда делали преждевременные публичные заявления. Помощь, что будет оказана польскими врачами, никак не соотносится с канонами медицинской практики: пули достали, а раны просто наглухо зашили, что при таких ранениях делать категорически запрещено.

Чтобы скрыть факты своего беззакония, польские полицейские в крови мужчины искали наркотики и алкоголь, но предъявить белорусу было ничего. Через несколько дней его в тяжелом состоянии, несмотря на серьезность травм, фактически вышвырнут из больницы. Никакого здравого смысла или им было просто все равно на человека чужой страны?

В попытках добраться до дома пострадавший попросил знакомых в Польше помочь доехать до границы. На родине мужчину экстренно госпитализируют.

"При поступлении его состояние оценено как крайне тяжелое, отмечалась большая кровопотеря и существовала угроза его жизни. Оперативно было принято решение о переводе пациента на республиканский уровень", - поделилась главный врач Слонимской центральной районной больницы Наталья Ризванович.

главный врач Слонимской центральной районной больницы Наталья Ризванович news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ab52eb13-0644-4fd3-b18e-59fe6a36c06c/conversions/b57ada3c-b01b-4cae-b248-e0cf0e6e96b6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ab52eb13-0644-4fd3-b18e-59fe6a36c06c/conversions/b57ada3c-b01b-4cae-b248-e0cf0e6e96b6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ab52eb13-0644-4fd3-b18e-59fe6a36c06c/conversions/b57ada3c-b01b-4cae-b248-e0cf0e6e96b6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ab52eb13-0644-4fd3-b18e-59fe6a36c06c/conversions/b57ada3c-b01b-4cae-b248-e0cf0e6e96b6-xl-___webp_1920.webp 1920w

Информация о пострадавшем в Польше - на контроле в белорусском Минздраве

Ситуация была крайне сложная. Речь уже шла не только о лечении конечностей, но о спасении жизни пострадавшего. Информация о случившемся была передана на все уровни по линии здравоохранения. Вопрос о спасении пациента держали на контроле в министерстве.

Елена Богдан, первый замминистра здравоохранения Беларуси:

"Польскими коллегами была предпринята какая-то абсолютно непонятная и неприменяемая в лечении огнестрельных травм тактика: когда данные огнестрельные ранения были наглухо ушиты. Создается прецедент развития самой злой инфекции - анаэробной, которая может возникнуть в организме человека после таких травм, что грозит потерей конечности. Несмотря на нерабочее ночное время, немедленно был созван врачебный консилиум. Для спасения жизни данного человека была выбрана абсолютно правильная тактика: немедленно доставить пациента на республиканский уровень. Под личным контролем министра здравоохранения находится эта ситуация".

Елена Богдан, первый замминистра здравоохранения Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2938bee2-35a4-411d-ab8a-591605313293/conversions/79bab4e5-1cab-4742-a439-189999fbd09d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2938bee2-35a4-411d-ab8a-591605313293/conversions/79bab4e5-1cab-4742-a439-189999fbd09d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2938bee2-35a4-411d-ab8a-591605313293/conversions/79bab4e5-1cab-4742-a439-189999fbd09d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2938bee2-35a4-411d-ab8a-591605313293/conversions/79bab4e5-1cab-4742-a439-189999fbd09d-xl-___webp_1920.webp 1920w

После консультации со специалистами Белорусского республиканского центра по лечению огнестрельных ранений принято решение немедленно перевести пациента в военный госпиталь, где специализируются на подобного рода травмах. Не дожидаясь утра, мужчину доставили в Минск на реанимобиле в сопровождении ГАИ. И сразу на операционный стол. Бригада ведущих белорусских медицинских специалистов несколько часов проводила одну из сложнейших операций, чтобы спасти белоруса.

"У пациента имеется тяжелое огнестрельное повреждение головы с вовлечением в зону повреждений среднего, внутреннего и наружного уха, органов обоняния, слизистой полости рта, множественные переломы конечностей. И, наверное, самым тяжелым моментом данной ситуации является то, что у пациента на фоне огнестрельного повреждения голени есть компрессионная ишемическая невропатия малоберцового нерва, то есть пациент не сможет ходить полноценно в данной ситуации, если этот нерв не восстановить. Мгновенно отреагировала система оказания помощи нашего учреждения, где занимаются лечением таких профильных пациентов с огнестрельными и минно-взрывными травмами, были вызваны специалисты профильных специальностей. В составе большой бригады под руководством ведущего хирурга оказывалась помощь", - отметил врач травматолог-ортопед Главного военного клинического медицинского центра ВС Беларуси Андрей Литвинчик.

врач травматолог-ортопед Главного военного клинического медицинского центра ВС Беларуси Андрей Литвинчик news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bdfe9fb9-3b4f-44cd-8f78-dd97ad6c74b0/conversions/3e98f96d-e765-4636-9a4a-40e6925a4fa6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bdfe9fb9-3b4f-44cd-8f78-dd97ad6c74b0/conversions/3e98f96d-e765-4636-9a4a-40e6925a4fa6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bdfe9fb9-3b4f-44cd-8f78-dd97ad6c74b0/conversions/3e98f96d-e765-4636-9a4a-40e6925a4fa6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bdfe9fb9-3b4f-44cd-8f78-dd97ad6c74b0/conversions/3e98f96d-e765-4636-9a4a-40e6925a4fa6-xl-___webp_1920.webp 1920w

Сейчас мужчина находится в тяжелом состоянии, поговорить с ним лично пока нет возможности. Он уже пережил 3 сложные многочасовые операции, и это число не конечное. Пациенту оказывается вся необходимая помощь, однако сколько времени в целом займет лечение, какие будут последствия для его здоровья, делать прогнозы врачи пока не берутся.

Многое зависит, очевидно, от врачей, здесь сомнений никаких - они делают все возможное, но еще от самого пациента - как себя поведет его организм. Мужчина навсегда может остаться инвалидом, но даже не это в данной ситуации пугает больше всего: попади пуля в области головы буквально миллиметры в сторону, и человека в живых бы уже не было.

"Все структуры, условно, головной мозг, сосудисто-нервные пучки, которые находятся вблизи раневых каналов, косвенно повреждены, т. е., условно, ушиб ткани имеется, но ткани головного мозга не повреждены. Магистральные сосуды находятся там примерно около 0,5 см рядом с раневым каналом. Если бы пуля прошла буквально в считанных миллиметрах в сторону, то мы могли бы уже сегодня не вести данный диалог и не обсуждать пациента, потому что это влекло бы за собой летальный исход", - пояснил Андрей Литвинчик.

операция news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/406b76b5-b39f-4b95-997e-f51f1870b1f2/conversions/d5a62714-3990-466d-892a-b3e9abeee36d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/406b76b5-b39f-4b95-997e-f51f1870b1f2/conversions/d5a62714-3990-466d-892a-b3e9abeee36d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/406b76b5-b39f-4b95-997e-f51f1870b1f2/conversions/d5a62714-3990-466d-892a-b3e9abeee36d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/406b76b5-b39f-4b95-997e-f51f1870b1f2/conversions/d5a62714-3990-466d-892a-b3e9abeee36d-xl-___webp_1920.webp 1920w

Но самого страшного благодаря оперативности и профессиональным действиям белорусских медиков удалось избежать. Угрозы жизни, как говорят врачи, нет, но теперь белорусские специалисты борются за то, чтобы сохранить пациенту раненую ногу, чтобы в будущем мужчина продолжил свою привычную жизнь, хотя прежней она уже вряд ли будет.

"Ему предстоит достаточно долгий путь выздоровления. Мы задействуем все необходимые ресурсы, в том числе и для реабилитации данного пациента. В нашем Военном госпитале есть подготовленные хирурги, есть все необходимое для оказания медицинской помощи данному пациенту: необходимое оборудование, лекарственные препараты, перевязочные материалы. Самое главное, наверное, - это то, что пациент все-таки приехал в Республику Беларусь и попал в нашу систему здравоохранения, тем самым он получил шанс на жизнь", - отметила Елена Богдан.

Минздрав Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3a71311c-c36a-4f14-9c7a-00848d1f227a/conversions/0eb67412-08a0-4a53-953a-03c111ce3f47-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3a71311c-c36a-4f14-9c7a-00848d1f227a/conversions/0eb67412-08a0-4a53-953a-03c111ce3f47-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3a71311c-c36a-4f14-9c7a-00848d1f227a/conversions/0eb67412-08a0-4a53-953a-03c111ce3f47-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3a71311c-c36a-4f14-9c7a-00848d1f227a/conversions/0eb67412-08a0-4a53-953a-03c111ce3f47-xl-___webp_1920.webp 1920w

Белорусские правоохранители устанавливают детали случившегося

А ведь окажи ему квалифицированную помощь сразу, столь тяжелых последствий, вероятно, можно было бы избежать. Пациента перевели из отделения анестезиологии и реанимации в соматическое, где он проходит дальнейшее лечение. Но что остается непонятным: какую угрозу мог представлять безоружный человек, чтобы без веского на то повода, без объяснения причин его просто по дороге расстреляли. Это ведь действительно вызывает много вопросов.

Руслан Варанков, начальник управления информации и цифровой дипломатии, пресс-секретарь МИД Беларуси:

"Этот инцидент заставляет серьезно усомниться в реальном уровне безопасности, который декларируется польской стороной. В связи с этим МИД рекомендует гражданам Беларуси учитывать подобные риски при планировании зарубежных поездок. Как показывает практика, нельзя исключать, что законопослушный гражданин может быть по ошибке принят за правонарушителя и подвергнут несоразмерному силовому воздействию. Вместе с тем приветствуем начало следственных действий со стороны прокуратуры Польши и квалификацию произошедшего как превышение должностных полномочий. Рассчитываем на объективное расследование, установление виновных и их привлечение к ответственности".

Руслан Варанков, начальник управления информации и цифровой дипломатии, пресс-секретарь МИД Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6f0a11cb-44a5-4808-a732-67153b11714b/conversions/d27831a8-47b5-409e-b399-2851719c6d13-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6f0a11cb-44a5-4808-a732-67153b11714b/conversions/d27831a8-47b5-409e-b399-2851719c6d13-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6f0a11cb-44a5-4808-a732-67153b11714b/conversions/d27831a8-47b5-409e-b399-2851719c6d13-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6f0a11cb-44a5-4808-a732-67153b11714b/conversions/d27831a8-47b5-409e-b399-2851719c6d13-xl-___webp_1920.webp 1920w

Здесь еще предстоит во многом разобраться. Этим занимаются белорусские правоохранители, у них уже есть ответы, о которых они расскажут в ближайшее время. Без должного внимания произошедшее точно не останется.

Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:

"Следственным комитетом проводится проверка по данному факту. В ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий восстановлена картина произошедшего, получены достоверные данные о месте нападения, а также о личностях сотрудников полиции, стрелявших в гражданина Беларуси. Данному инциденту будет дана жесткая правовая оценка".

Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dc842a47-d549-4036-b77a-e064ba8ebf35/conversions/fdf6a5da-ef39-4254-a9e1-41222f0a7a79-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dc842a47-d549-4036-b77a-e064ba8ebf35/conversions/fdf6a5da-ef39-4254-a9e1-41222f0a7a79-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dc842a47-d549-4036-b77a-e064ba8ebf35/conversions/fdf6a5da-ef39-4254-a9e1-41222f0a7a79-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dc842a47-d549-4036-b77a-e064ba8ebf35/conversions/fdf6a5da-ef39-4254-a9e1-41222f0a7a79-xl-___webp_1920.webp 1920w