3.84 BYN
2.73 BYN
3.17 BYN
Рассказываем, как молодые люди могут попасть в студотряд и заработать свои первые деньги
В 2025 году присоединились к студотрядовскому движению более 64 тыс. молодых людей. Белорусский республиканский союз молодежи, выступая координатором, уже получил заявки на 63 тыс. мест от нанимателей на предстоящий сезон. О том, сколько можно заработать, где работают студотряды и как устроена экономика этого движения, рассказал первый секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи Владимир Павловский в "Экономической среде".
Главная мотивация для большинства новичков - заработок. "Изначально, возможно в первый раз, молодой человек действительно приходит, чтобы заработать деньги. Где-то 80 на 20 в процентном соотношении", - признает первый секретарь ЦК БРСМ. Однако, по его словам, отработав сезон, ребята понимают: студотряд - это не только деньги, но и чувство коллективизма, поддержка товарища, школа жизни.
Зарплата зависит от возраста, сферы и личной эффективности. Для несовершеннолетних минимальная планка - около 400 рублей (в соответствии с законодательством). Для совершеннолетних - все индивидуально. "Если мы говорим про "горячую пору" - посевная, уборочная, - есть молодые люди, которые достойно трудятся и зарабатывают от 2 до 3 тыс. рублей", - привел пример Владимир Павловский. На производственных отрядах, задействованных на предприятиях, зарплата сдельная. Выполнил или перевыполнил план - можно заработать и три, и больше тысяч.
Студенческие отряды охватывают практически все сферы экономики. Традиционные направления - сельское хозяйство (посевная и уборочная) и промышленные предприятия. Но спектр гораздо шире. Это лагеря, где ребята работают вожатыми (особенно востребовано для педагогических специальностей). Это сервисные отряды: общепит, торговля.
Новшество прошлого года - финансовые отряды. "Ребята работают в банковской сфере, вносят вклад в аналитические задачи и действия, которые перед ними ставит руководство", - пояснил первый секретарь ЦК БРСМ.
Еще одно направление - экологические отряды для взаимодействия с лесхозами: работа на питомниках и т.д.
БРСМ выступает связующим звеном между молодым человеком и нанимателем. Трудовые отношения строятся напрямую с предприятием - именно оно платит зарплату. "Мы предоставляем механизм взаимодействия между нанимателем и молодым человеком, который хочет трудоустроиться", - объяснил Владимир Павловский.
Чтобы устроиться работать в строй отряд нужно обратиться в первичную организацию БРСМ в своем учреждении образования или районный комитет. Также можно зайти на информационную платформу БРСМ и заполнить анкету с пожеланиями. "Это идеальный вариант. Молодой человек составляет анкету, где бы он хотел работать. Наниматель также может отразить свой запрос. Так мы становимся объединиящим звеном", - резюмировал первый секретарь ЦК БРСМ.