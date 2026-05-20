От платочных до круглосуточных лагерей - рассказываем о форматах детского отдыха и стоимости путевок

Фото БЕЛТА

Министерство образования Беларуси сделало ставку на разнообразные форматы летнего отдыха для детей: лагеря с дневным и круглосуточным пребыванием, палаточные лагеря, военно-патриотические и туристические смены. В Бресте почти в полную мощь начинает работу Республиканский центр патриотического воспитания молодежи.

Всего планируется оздоровить порядка 400 тыс. детей. При этом государство жестко контролирует стоимость путевок: из республиканского бюджета дотируется до 40 %, а родители в среднем доплачивают не более 10 %. О том, как обеспечивается доступность отдыха и кто может получить путевку бесплатно, разобрались в проекте "Экономическая среда".

Форматы летнего отдыха в 2026 году будут максимально разнообразны, чтобы каждый ребенок мог найти занятие по душе. "Прежде всего, это лагеря с дневным пребыванием и круглосуточным. Конечно, палаточные лагеря. Сегодня они очень востребованы у молодежи. Большой интерес к военно-патриотической и туристической направленности", - рассказала заместитель министра образования Екатерина Петруцкая.

Особое внимание - национальным оздоровительным центрам. Отрадно, что почти в полную мощь начинает работу Республиканский центр патриотического воспитания молодежи в Бресте. "Он примет в этом году 1,5 тыс. ребят за летний сезон. Всего мы планируем оздоровить порядка 400 тыс. ребят разными формами", - сообщила Екатерина Петруцкая.

Государство традиционно держит на контроле отдых детей-сирот. У них нет близких, кто мог бы о них позаботиться, - их опора государство. "12 тыс. ребят будут оздоровлены в наших лагерях. Особое внимание будет уделено детям, которые требуют повышенного педагогического внимания. Здесь мы активно взаимодействуем с БРСМ, "Белой Русью", Белорусским союзом женщин, силовыми ведомствами", - подчеркнула заместитель министра образования.

Также широко представлена временная трудовая занятость - лагеря труда и отдыха. А система дополнительного образования работает круглогодично, предлагая гибкие графики. "Для кого-то это лето может стать тем, когда он найдет себя в новом увлечении, хобби, а может, и в профессии", - добавила Екатерина Петруцкая.

От платочных до круглосуточных лагерей - рассказываем о форматах детского отдыха и стоимости путевок

Вопрос доступности летнего отдыха находится под строгим контролем государства. Принят ряд нормативных документов, регулирующих стоимость путевок. "Для лагерей дневного пребывания (не менее 15 дней) дотация составляет 127 рублей. Для лагерей с круглосуточным пребыванием загородных лагерей - до 302 рублей. Кроме того, есть дотации из местных бюджетов по решениям облисполкомов и Мингорисполкома", - разъяснила член Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Национального собрания Беларуси Наталья Дергач.

Из республиканского бюджета дотируется до 40 % стоимости путевок. Многие организации добавляют свои дотации из профсоюзных фондов. "В некоторых предприятиях дотируют до 80 %, а на некоторых дети сотрудников отдыхают практически бесплатно - путевка оплачивается из фонда предприятия", - добавила Наталья Дергач.

От платочных до круглосуточных лагерей - рассказываем о форматах детского отдыха и стоимости путевок

Для детей-сирот, детей из многодетных и неполных семей предусмотрена бесплатная путевка один раз в летний сезон. При этом ребенка можно оздоровить и второй раз, уже с дотацией. По итогам 2025 года средняя стоимость путевки составляла около 700 рублей. "Родители доплачивали в среднем до 10 %. Поэтому такая стоимость доступна для разных категорий наших семей", - резюмировала эксперт.