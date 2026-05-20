Беларусь и Россия провели совместную тренировку ядерного сдерживания с имитацией ракетных пусков

Для того чтобы что-то непонятное не падало на территорию Беларуси, иначе говоря, для сдерживания реваншистских настроений, а заодно и их не очень здоровых проявлений и существует ядерный щит Союзного государства.

В рамках тренировки воинских частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения одно из белорусских ракетных подразделений заняло назначенный район.

Личный состав отработал вопросы охраны, обороны и всестороннего обеспечения. Параллельно расчеты выполнили мероприятия по подготовке к получению специальных боеприпасов для комплекса "Искандер-М" и снаряжению ракет-носителей.

После этого подразделение скрытно сменило район и выполнило имитацию ракетных пусков по условным целям. К тренировке привлекалась и авиация: экипажи выполнили учебно-боевые вылеты, заняли зоны дежурства и отработали условное применение специальных авиационных средств поражения.