3.84 BYN
2.73 BYN
3.17 BYN
Беларусь и Россия провели совместную тренировку ядерного сдерживания с имитацией ракетных пусков
Для того чтобы что-то непонятное не падало на территорию Беларуси, иначе говоря, для сдерживания реваншистских настроений, а заодно и их не очень здоровых проявлений и существует ядерный щит Союзного государства.
В рамках тренировки воинских частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения одно из белорусских ракетных подразделений заняло назначенный район.
Личный состав отработал вопросы охраны, обороны и всестороннего обеспечения. Параллельно расчеты выполнили мероприятия по подготовке к получению специальных боеприпасов для комплекса "Искандер-М" и снаряжению ракет-носителей.
После этого подразделение скрытно сменило район и выполнило имитацию ракетных пусков по условным целям. К тренировке привлекалась и авиация: экипажи выполнили учебно-боевые вылеты, заняли зоны дежурства и отработали условное применение специальных авиационных средств поражения.
Одновременно российская сторона провела мероприятия по приведению подразделений ядерного назначения в высшие степени боевой готовности. Такие тренировки направлены на проверку взаимодействия, скрытности действий и готовности сил к выполнению задач по предназначению.