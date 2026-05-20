3.84 BYN
2.73 BYN
3.17 BYN
Не следовать трендам, а защищать страну: в чем уникальность белорусского стиля обороны
В наши дни оружие и в общем военная тема плотно обосновались в политике, а дроны, как оказалось, способны даже менять правительства. Излишняя или электоральная политизация безопасности, как показывает практика, может принести самой этой безопасности непоправимый вред.
В Беларуси как политика, так и оборона имеют одну общую цель - мирное небо, сегодня и в долгосрочной перспективе. Для сохранения стабильного развития совершенствуются буквально все механизмы защиты.
В наши дни журналисту надо иметь немалое мужество, чтобы сразу - в программе или газете - не заявить о Ближнем Востоке или Украине. Масштабные темы и глобальная аналитика так и влекут к себе. Но ведь все эти мировые события важны для нас лишь в одном ключе - как именно они влияют на Беларусь.
Это касается и обороны: увлеченность модными военными темами и трендами без привязки к своим условиям и потребностям ведет к печальным последствиям. Это когда, к примеру, в стране громко заявляется о производстве дронов, а затем также громко летят с постов министр обороны и премьер той же Латвии за отсутствие ПВО от дронов.
Не утихают скандалы с вооружениями для Польши, там они на самом высоком политическом уровне полыхают. Кстати, вспоминается, как радовались в Варшаве огромным закупкам танков, в том числе приспичило аж в Корее их приобретать. Теперь же в Польше предпочитают эту тему не педалировать. Сложно ведь пояснить, против кого и как в современной войне будут действовать эти машины, если экипажи не готовы к новой дроновой реальности. И с закрытых позиций по схеме гаубиц, как делают белорусские военные, еще они не практикуются стрелять.
Белорусский стиль максимально приближает траекторию боевой подготовки к требованиям войны, в которой, кстати, на первые позиции сейчас выходит стрелковое мастерство: достаточно посмотреть на действия штурмовиков или работу при обороне городов. В армии тренд уловили, нормативы ужесточили, и даже на соревнования по стрельбе теперь страна приглашает россиян, чтобы подсмотреть нюансы. Один из чемпионатов недавно прошел на базе сил специальных операций.
"Третий год в сборной. Я постоянно езжу в командировки, являюсь мастером спорта по стрельбе из штатного оружия. В Мьянму выезжал, в Венесуэлу ездил на соревнования под эгидой CISM. Также у нас курсанты в училище готовятся, сильнейшие выезжают. Вспоминаю 2023 и 2025 годы, когда белорусская команда приезжала к нам на соревнования Вооруженных сил. Белорусы всегда давали мощный отпор как в стрельбе из пистолета, так и из автомата. Уровень их подготовки действительно очень высокий", - рассказал военнослужащий Российской Федерации.
"Как только я попал в армию, сразу же схватил все налету, начал ездить на соревнования. С каждым годом результаты все прогрессируют. Мы движемся вперед, не стоим на месте и добиваемся успехов", - поделился военнослужащий сил специальных операций ВС Беларуси.
Кстати, огневая подготовка сейчас, можно сказать, во всей армии переживает ренессанс. Толчком, конечно, послужили установки Президента о необходимости каждому уметь стрелять.
В полях теперь, причем с различными видами оружия, можно встретить и рядовых, и лейтенантов, и полковников, и генералов, в том числе из органов управления. К слову, ничего подобного ни в одной армии в регионе никто точно не видел, но скоро увидят, ведь с Беларуси очень часто берут пример.
Владимир Белый, начальник главного управления боевой подготовки Вооруженных сил Беларуси:
"Мы с офицерами структурных подразделений Министерства обороны, Генерального штаба Вооруженных сил проводим контрольные занятия по основным предметам: по полевой выучке, огневой подготовке, военной медицинской подготовке. Это позволяет нам определить уровень подготовки офицеров и им - поддерживать свои навыки, знания в том состоянии, которое позволяет содержать свой уровень должностного мастерства".
На этой неделе белорусские новобранцы примут Военную присягу. Конечно, это событие не масштаба противостояния на Ближнем Востоке или в Украине, но для страны - гораздо большее по значимости событие. Белорусы с оружием в руках поклянутся, что сделают все, чтобы конфликт не пришел на их Родину, а рядом будут гордые родители и друзья. И пока народ будет гордиться своими солдатами, мирное небо будет им благоволить.