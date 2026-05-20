Не следовать трендам, а защищать страну: в чем уникальность белорусского стиля обороны

В наши дни оружие и в общем военная тема плотно обосновались в политике, а дроны, как оказалось, способны даже менять правительства. Излишняя или электоральная политизация безопасности, как показывает практика, может принести самой этой безопасности непоправимый вред.

В Беларуси как политика, так и оборона имеют одну общую цель - мирное небо, сегодня и в долгосрочной перспективе. Для сохранения стабильного развития совершенствуются буквально все механизмы защиты.

В наши дни журналисту надо иметь немалое мужество, чтобы сразу - в программе или газете - не заявить о Ближнем Востоке или Украине. Масштабные темы и глобальная аналитика так и влекут к себе. Но ведь все эти мировые события важны для нас лишь в одном ключе - как именно они влияют на Беларусь.

Это касается и обороны: увлеченность модными военными темами и трендами без привязки к своим условиям и потребностям ведет к печальным последствиям. Это когда, к примеру, в стране громко заявляется о производстве дронов, а затем также громко летят с постов министр обороны и премьер той же Латвии за отсутствие ПВО от дронов.

Не утихают скандалы с вооружениями для Польши, там они на самом высоком политическом уровне полыхают. Кстати, вспоминается, как радовались в Варшаве огромным закупкам танков, в том числе приспичило аж в Корее их приобретать. Теперь же в Польше предпочитают эту тему не педалировать. Сложно ведь пояснить, против кого и как в современной войне будут действовать эти машины, если экипажи не готовы к новой дроновой реальности. И с закрытых позиций по схеме гаубиц, как делают белорусские военные, еще они не практикуются стрелять.

Белорусский стиль максимально приближает траекторию боевой подготовки к требованиям войны, в которой, кстати, на первые позиции сейчас выходит стрелковое мастерство: достаточно посмотреть на действия штурмовиков или работу при обороне городов. В армии тренд уловили, нормативы ужесточили, и даже на соревнования по стрельбе теперь страна приглашает россиян, чтобы подсмотреть нюансы. Один из чемпионатов недавно прошел на базе сил специальных операций.

"Третий год в сборной. Я постоянно езжу в командировки, являюсь мастером спорта по стрельбе из штатного оружия. В Мьянму выезжал, в Венесуэлу ездил на соревнования под эгидой CISM. Также у нас курсанты в училище готовятся, сильнейшие выезжают. Вспоминаю 2023 и 2025 годы, когда белорусская команда приезжала к нам на соревнования Вооруженных сил. Белорусы всегда давали мощный отпор как в стрельбе из пистолета, так и из автомата. Уровень их подготовки действительно очень высокий", - рассказал военнослужащий Российской Федерации.

военнослужащий Российской Федерации

"Как только я попал в армию, сразу же схватил все налету, начал ездить на соревнования. С каждым годом результаты все прогрессируют. Мы движемся вперед, не стоим на месте и добиваемся успехов", - поделился военнослужащий сил специальных операций ВС Беларуси.

военнослужащий сил специальных операций ВС Беларуси

Кстати, огневая подготовка сейчас, можно сказать, во всей армии переживает ренессанс. Толчком, конечно, послужили установки Президента о необходимости каждому уметь стрелять.

В полях теперь, причем с различными видами оружия, можно встретить и рядовых, и лейтенантов, и полковников, и генералов, в том числе из органов управления. К слову, ничего подобного ни в одной армии в регионе никто точно не видел, но скоро увидят, ведь с Беларуси очень часто берут пример.

Владимир Белый, начальник главного управления боевой подготовки Вооруженных сил Беларуси:

"Мы с офицерами структурных подразделений Министерства обороны, Генерального штаба Вооруженных сил проводим контрольные занятия по основным предметам: по полевой выучке, огневой подготовке, военной медицинской подготовке. Это позволяет нам определить уровень подготовки офицеров и им - поддерживать свои навыки, знания в том состоянии, которое позволяет содержать свой уровень должностного мастерства".

Владимир Белый, начальник главного управления боевой подготовки Вооруженных сил Беларуси

На этой неделе белорусские новобранцы примут Военную присягу. Конечно, это событие не масштаба противостояния на Ближнем Востоке или в Украине, но для страны - гораздо большее по значимости событие. Белорусы с оружием в руках поклянутся, что сделают все, чтобы конфликт не пришел на их Родину, а рядом будут гордые родители и друзья. И пока народ будет гордиться своими солдатами, мирное небо будет им благоволить.

