20 мая Варшаву парализовал масштабный антиправительственный митинг. Десятки тысяч поляков объявили войну Туску и европейской климатической политике. Брюссельский зеленый курс грозит окончательно добить польское население, которое бессильно наблюдает за тем, как междоусобица Навроцкого и Туска зарывает экономику, убивает здравоохранение, свела на нет социальные программы.

Протест в Варшаве - следствие непримиримого противостояния главы польского режима Навроцкого с премьером Туском и правительством. Выполнению возложенных обязательств польские госинституты предпочли междоусобицу, вместо решений создают проблемы и с наилучшими пожеланиями адресуют их оппоненту. Прискорбным неудобством, конечно, является проживание в одном государстве, и более остальных страдают от этого наблюдающие за всем простые поляки.

Манифестация - это не просто крестный ход (митингующие несли в руках изображения Туска, на карьере которого крест и поставили), но чуть ли не намек на гражданскую войну.

"Сегодня под знаменем "Солидарности" мы собрались, чтобы показать правительству Дональда Туска красную карточку", - заявил председатель профсоюза "Солидарность" (Польша) Петр Дуда.

Бастующий профсоюз - крупнейший в стране, в нем числится 500 тыс. поляков. Для участия в манифестации стянули людей со всех уголков Польши.

Между Навроцким и "Солидарностью" заключено соглашение о взаимной поддержке. Глава польского режима обещал поддерживать курс профсоюза, а профсоюз поддержал Навроцкого на выборах, и сейчас как личное войско служит во имя его интересов.

"Я нахожусь здесь от имени Президента Республики Польша, президента Кароля Навроцкого, чтобы сказать вам спасибо, спасибо и еще раз спасибо. Передать благодарность от президента за ваше мужество, за те принципы, которыми вы живете. За то, что вы боретесь за рабочие места, боретесь против "Зеленого курса". За то, что вы сражаетесь за Польшу развивающуюся, а не за Польшу, которую втаптывают в грязь", - поблагодарил протестующий собравшихся.

Протестующие требуют одобрить инициативу Навроцкого о проведении всенародного референдума по вопросу европейской климатической политики. Сенат инициативу блокирует.

"Сегодня это общество пришло к зданию Сейма и Сената, чтобы твердо сказать: не смейте голосовать против проведения референдума по "Зеленому курсу"! Мы, как граждане, как поляки, требуем этого референдума, потому что имеем на это полное право. Хотя, с другой стороны, видя, что творится в нашей стране: как они попирают и уничтожают закон, как они попирают и уничтожают Конституцию, - от них можно ждать самого худшего. Они будут и дальше прислуживать своему хозяину, имя которому Дональд Туск", - сказал Петр Дуда.

Навроцкий на народное обсуждение хотел выставить вопрос со следующей формулировкой: "Вы поддерживаете реализацию климатической политики, которая привела к увеличению стоимости жизни граждан, расходов на энергию и ведения бизнеса и сельского хозяйства?" И как тут сдержать возмущение, какими силами заставить себя ответить "да", особенно, когда под боком изъяны европейской климатической политики.

"Достаточно просто посмотреть по сторонам, посмотреть на то, что происходит в Германии. Что там сейчас с производством и экспортом? Все рушится из-за заоблачных цен, выпускать продукцию там стало попросту нерентабельно. То же самое происходит и в Польше - заводы закрываются и уходят из страны. Мы не хотим выхода из Евросоюза, мы лишь хотим заявить прямо: политике этого лживого "Зеленого курса" не место в Европе, потому что это чистой воды обман. Мы сворачиваем производство у себя и отдаем его другим, позволяя им еще сильнее загрязнять нашу планету, а сами сидим здесь и делаем вид, что все прекрасно", - заявил протестующий.

"Из-за этого самого "Зеленого курса" у нас в Подляском воеводстве сейчас действительно сложилась очень тяжелая социально-экономическая ситуация: растет безработица, предприятия буквально балансируют на грани выживания из-за стремительного роста издержек. Недавно я встречался с одним из работодателей, у которого трудится тысяча человек. И он прямо сказал: если мы не заблокируем "Зеленый курс", то уже в этом году его фирму ждет банкротство", - пояснил один из протестующих.

Для правительства Туска референдум Навроцкого - опасный популистский инструмент, способный сорвать евроинтеграционные и экономические обязательства Варшавы перед Брюсселем. Зная масштаб и последствия этой проблемы для Туска, Навроцкий свое войско направил на климатический маневр.

"Не бояться Туска" - так думают многие граждане, и я считаю, что многие из тех, кто собрался здесь, пришли не просто выразить протест, но и показать свой гнев и свое отвращение к этому правительству, которое попросту тянет нас на дно. Это также протест против Европейского союза, потому что под прикрытием "Зеленого курса" они хотят распродать все наши польские ценности. Символом манифеста стало изображение Дональда Туска с носом Пиноккио. Все понимают, что речь идет о его лжи. И удивляться тут нечему: мы все помним, как Дональд Туск уехал в Брюссель, бросив поляков на произвол судьбы", - сказала протестующая.

