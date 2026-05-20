Областной медиафорум объединил в Могилеве начинающих журналистов и блогеров

Помочь разобраться в нюансах работы профессиональных СМИ, перенять опыт, а еще противостоять фейкам и содействовать творчеству. В Могилевской области появился свой медиафорум "Голос поколений: новый контент" для начинающих молодых журналистов и блогеров. Он обещает стать знаковым событием для всего региона.

Первый областной медиафорум журналистов и блогеров

Две с половиной сотни объединений по интересам, десяток медиа- и пресс-центров, 16 редакций газет и журналов, а также радиостудии и факультативы - и это только детская журналистика. В Могилевской области просто обязан был появиться такой масштабный форум.

Более сотни школьников и гимназистов, которые, несмотря на загруженность уроками, решили связать свою жизнь с медиапространством, стали участниками выставки-презентации. Чтобы создать годный контент - надо хорошо постараться. Главные азы они уже усвоили.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6c4ba456-1bb9-45b9-8675-b15063a558c8/conversions/9b33fcb8-f999-45c7-aea5-36665341e956-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6c4ba456-1bb9-45b9-8675-b15063a558c8/conversions/9b33fcb8-f999-45c7-aea5-36665341e956-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6c4ba456-1bb9-45b9-8675-b15063a558c8/conversions/9b33fcb8-f999-45c7-aea5-36665341e956-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6c4ba456-1bb9-45b9-8675-b15063a558c8/conversions/9b33fcb8-f999-45c7-aea5-36665341e956-xl-___webp_1920.webp 1920w

Гордей Гумен, учащийся СШ № 43 Могилева:

"У нас в школе работает радио, которое нам позволило несколько раз побывать в "Зубренке" на журналистской смене "Свежий ветер". Там мы несколько раз представляли свою радиопрограмму и дважды заняли первое место на области. Также у нас выходят различные радиоминутки, и мы ведем прямые репортажи с мест событий, которые происходят в нашей школе".

"Мы используем контент собственного производства, а также объединяем все школы Бобруйска - они тоже участвуют в его создании. Мы рассказываем об исторических моментах нашего родного города. "Педсекрет"- это интервью с учителями. У нас очень разнообразный контент, и мы стараемся его делать не только интересным, но и качественным", - рассказал Олег Каменчуков, учащийся гимназии № 1 Бобруйска.

Олег Каменчуков news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fe148fe5-4874-4b63-a380-0f8fd803b10c/conversions/69182efd-a854-4b6f-abcb-5cdf73026adf-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fe148fe5-4874-4b63-a380-0f8fd803b10c/conversions/69182efd-a854-4b6f-abcb-5cdf73026adf-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fe148fe5-4874-4b63-a380-0f8fd803b10c/conversions/69182efd-a854-4b6f-abcb-5cdf73026adf-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fe148fe5-4874-4b63-a380-0f8fd803b10c/conversions/69182efd-a854-4b6f-abcb-5cdf73026adf-xl-___webp_1920.webp 1920w Олег Каменчуков

Помочь создать новый интересный контент и научить ярко его презентовать - главная идея форума. В его программе запланирован обмен опытом с теми, чьи каналы уже популярны, пускай пока и на районном уровне. Яркий пример - начинающая семья блогеров из Костюковичей, самой юной участнице всего 4 года.

Анастасия Береснева news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6ccf8738-8128-4297-9b1b-43b342abee70/conversions/f135fe79-0f70-497a-8b2c-39a88870f6f1-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6ccf8738-8128-4297-9b1b-43b342abee70/conversions/f135fe79-0f70-497a-8b2c-39a88870f6f1-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6ccf8738-8128-4297-9b1b-43b342abee70/conversions/f135fe79-0f70-497a-8b2c-39a88870f6f1-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6ccf8738-8128-4297-9b1b-43b342abee70/conversions/f135fe79-0f70-497a-8b2c-39a88870f6f1-xl-___webp_1920.webp 1920w Анастасия Береснева

Анастасия Береснева, жительница Костюковичей:

"Будем готовиться ко Дню письменности. Еще впереди знаковые даты: 3 Июля - День Независимости, День ГАИ. Нам нужно подготовить эксклюзивные проекты. Плюс ко Дню защиты детей мы тоже планируем снять что-то абсолютно новое и увлекательное. В общем, мы должны быть всегда в тренде".

Екатерина Петруцкая, замминистра образования Беларуси:

"Если мы говорим о развитии медиаграмотности, медиацентров, актуальном направлении для молодежи, блогинга, то наша задача - предоставить им эти возможности. Хотите заниматься - мы вас поддержим: мы привлечем профессионалов и создадим все необходимые условия".

Главное - подойти творчески. А чем наполнить контент, всегда найдется в каждом районе. Именно в этом заключается главная идея первого в Могилевской области медиафорума.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8115dc85-48dd-447a-b402-c2a868511404/conversions/548c2860-1f13-41de-940c-aca2fb49fc7d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8115dc85-48dd-447a-b402-c2a868511404/conversions/548c2860-1f13-41de-940c-aca2fb49fc7d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8115dc85-48dd-447a-b402-c2a868511404/conversions/548c2860-1f13-41de-940c-aca2fb49fc7d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8115dc85-48dd-447a-b402-c2a868511404/conversions/548c2860-1f13-41de-940c-aca2fb49fc7d-xl-___webp_1920.webp 1920w

Дмитрий Жук, министр информации Беларуси:

"Помним, что это поручение Президента, которое прозвучало в Могилеве на медиафоруме. И реализовано оно с душой. Нас привлекают нужные смыслы и яркие эмоции. Вот их создавать, рассказывая о том, как живут белорусы - наверное, это первостепенная задача всех нас, даже взрослых профессиональных журналистов. А ребята это делают просто потрясающе".

Педагоги, журналисты провели для начинающих блогеров мастер-классы. Такие форумы по задумке организаторов станут традицией.