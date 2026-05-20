Областной медиафорум объединил в Могилеве начинающих журналистов и блогеров
Помочь разобраться в нюансах работы профессиональных СМИ, перенять опыт, а еще противостоять фейкам и содействовать творчеству. В Могилевской области появился свой медиафорум "Голос поколений: новый контент" для начинающих молодых журналистов и блогеров. Он обещает стать знаковым событием для всего региона.
Две с половиной сотни объединений по интересам, десяток медиа- и пресс-центров, 16 редакций газет и журналов, а также радиостудии и факультативы - и это только детская журналистика. В Могилевской области просто обязан был появиться такой масштабный форум.
Более сотни школьников и гимназистов, которые, несмотря на загруженность уроками, решили связать свою жизнь с медиапространством, стали участниками выставки-презентации. Чтобы создать годный контент - надо хорошо постараться. Главные азы они уже усвоили.
Гордей Гумен, учащийся СШ № 43 Могилева:
"У нас в школе работает радио, которое нам позволило несколько раз побывать в "Зубренке" на журналистской смене "Свежий ветер". Там мы несколько раз представляли свою радиопрограмму и дважды заняли первое место на области. Также у нас выходят различные радиоминутки, и мы ведем прямые репортажи с мест событий, которые происходят в нашей школе".
"Мы используем контент собственного производства, а также объединяем все школы Бобруйска - они тоже участвуют в его создании. Мы рассказываем об исторических моментах нашего родного города. "Педсекрет"- это интервью с учителями. У нас очень разнообразный контент, и мы стараемся его делать не только интересным, но и качественным", - рассказал Олег Каменчуков, учащийся гимназии № 1 Бобруйска.
Помочь создать новый интересный контент и научить ярко его презентовать - главная идея форума. В его программе запланирован обмен опытом с теми, чьи каналы уже популярны, пускай пока и на районном уровне. Яркий пример - начинающая семья блогеров из Костюковичей, самой юной участнице всего 4 года.
Анастасия Береснева, жительница Костюковичей:
"Будем готовиться ко Дню письменности. Еще впереди знаковые даты: 3 Июля - День Независимости, День ГАИ. Нам нужно подготовить эксклюзивные проекты. Плюс ко Дню защиты детей мы тоже планируем снять что-то абсолютно новое и увлекательное. В общем, мы должны быть всегда в тренде".
Екатерина Петруцкая, замминистра образования Беларуси:
"Если мы говорим о развитии медиаграмотности, медиацентров, актуальном направлении для молодежи, блогинга, то наша задача - предоставить им эти возможности. Хотите заниматься - мы вас поддержим: мы привлечем профессионалов и создадим все необходимые условия".
Главное - подойти творчески. А чем наполнить контент, всегда найдется в каждом районе. Именно в этом заключается главная идея первого в Могилевской области медиафорума.
Дмитрий Жук, министр информации Беларуси:
"Помним, что это поручение Президента, которое прозвучало в Могилеве на медиафоруме. И реализовано оно с душой. Нас привлекают нужные смыслы и яркие эмоции. Вот их создавать, рассказывая о том, как живут белорусы - наверное, это первостепенная задача всех нас, даже взрослых профессиональных журналистов. А ребята это делают просто потрясающе".
Педагоги, журналисты провели для начинающих блогеров мастер-классы. Такие форумы по задумке организаторов станут традицией.
Организаторы уверены: эта площадка станет стартом для новых интересных проектов профессиональных и начинающих журналистов.