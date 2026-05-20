Литовский блогер Рагельскис: Жители Литвы опасаются втягивания страны в украинский конфликт

"Даже те, кто Украину поддерживает, собирает помощь, отсылает ее, не могут в этой ситуации встать на проукраинскую сторону и говорить, что все это нормально. Они не призывают сделать здесь воздушный коридор или радоваться тому, что через наши головы украинцы атакуют злобных врагов всего человечества. Нет, они даже молчат в этом случае, а абсолютное большинство населения просто требует, чтобы Литва в этом не участвовала никаким способом. Люди возмущается самой государственной поддержкой. Недавно наши славные полицейские привезли 79 списанных служебных автомобилей и передали украинской армии. И вот мы за эту свою помощь сейчас получаем такое, как в простонародье сказать, "западло" от своих украинских товарищей".