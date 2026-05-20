Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в Пекине

Встреча лидеров России и Китая состоялась в Пекине. Президент РФ Владимир Путин с двухдневным визитом посетил КНР по приглашению Председателя Китая Си Цзиньпина. Стороны обсудили не только двустороннюю повестку, но и региональную проблематику.

Китай и Россия - крупнейшие игроки на территории Евразии, да что уж говорить, всего мира. Интерес к их взаимодействию проявляют на всех континентах планеты. В Пекине на высшем уровне прошел диалог о том, насколько опасно в международных отношениях возвращаться к "закону джунглей".

Переговорам в узком и широком составе предшествовала красочная встреча у восточных ворот Дома народных собраний КНР. Официальную встречу Путина уже начинают сравнивать со встречей Трампа неделю назад. Из интересного в протоколе: дети с китайскими и российскими флагами приветствовали лидеров под "Подмосковные вечера".

Однако все же важнее содержание переговоров. Отмечено, что даже на фоне неблагоприятных внешних факторов взаимодействие стран показывает хорошую динамику. Если говорить про товарооборот, то за четверть века он вырос более чем в 30 раз между Россией и Китаем и превышает отметку в 200 млрд долларов.

Подчеркнута и ценность формата добрососедства, которая возрастает на фоне больших изменений в международной обстановке. В этом контексте крупным державам важно демонстрировать образцовые отношения.

Си Цзиньпин, Председатель КНР:

"В последние годы, сталкиваясь со сложной международной обстановкой, Китай и Россия придерживаются курса на развитие отношений всеобъемлющего стратегического партнерства новой эпохи на основе равенства, взаимного уважения, доверия и взаимовыгодного сотрудничества. Углубляется политическое взаимодоверие, наращивается сотрудничество в сферах торговли и экономики, инвестиций, энергетики, науки и техники, культурно-гуманитарных обменов и межрегионального взаимодействия. Отношения между Китаем и Россией вступили в новый этап более активного и ускоренного развития".

Владимир Путин, Президент Российской Федерации:

"Всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие между Россией и Китаем в новую эпоху является образцом межгосударственных связей в современном мире. Оно основано на принципах равноправия и учета интересов друг друга, взаимной поддержки, дружбы и подлинного добрососедства".

По итогам переговоров лидеров России и Китая подписан весомый пакет документов и принято совместное заявление. В последнем, кроме тем двустороннего характера, присутствуют вопросы глобального толка. Страны считают необходимым устранить первопричины украинского кризиса, обеспокоены милитаризацией США и их союзников.

Москва и Пекин также выступают против возвращения к миропорядку, где действует только право сильного. Страны осуждают односторонние меры, принимаемые в нарушение принципов суверенного равенства государств.

"Именно в Пекине сейчас формируется мировая повестка, не в Брюсселе и не в Лондоне, а в Пекине. Для нас это хорошая новость, потому что мы входим - и Россия, и Беларусь - в одни и те же интеграционные объединения с Китаем, и Китай задает тренды. И Китай, и страны ШОС, и БРИКС почувствовали, что можно по-другому. Несмотря на то что некоторые шаги США рассматривают как попытку вернуться к однополярному миру, мы видим, что действия Китая и России демонстрируют, что возврата быть не может", - отметил эксперт в области международных отношений Олег Кухальский.

"В этот период отношения между крупными державами пережили много взлетов и падений. Но китайско-российские отношения продолжали развиваться: от стратегического партнерства координации к всеобъемлющему стратегическому партнерству координации новой эпохи. Китай и Россия выступают за подлинную многосторонность, заменяя традиционное соперничество крупных держав равными консультациями и взаимовыгодным сотрудничеством, а военные союзы - глубокой стратегической координацией", - заявил научный сотрудник Китайской академии социальных наук Ван Сяоцюань.