Александр Танана рассказал, оценили ли белорусские сыры представители башкирского бизнеса

В Минском международном выставочном центре продолжается диалог регионов Беларуси и России по налаживанию партнерства. Также там проходит выставка-ярмарка с участием производителей, ремесленников, представителей бизнеса и торговли.

Основная часть деловой повестки в Минском международном выставочном центре позади, а это значит, что настало время прогуляться по торговым рядам. Представители разных регионов пробуют белорусскую продукцию, а белорусы пробуют российскую.

Александр Танана, замдиректора по коммерческим вопросам ОАО "Поставский молочный завод":

"Первый день форума проходит напряженно, но замечательно. Республика Башкортостан высадила довольно обширный десант своего бизнеса. Мы плодотворно пообщались, предложили свою продукцию. Они ее продегустировали. Больше пользуется спросом творожная новинка, а также классические сыры. Мы являемся поставщиком в Российскую Федерацию с 2014 года. Поставляем в федеральные и локальные российские сети. К сырам особый интерес. Нас радует, что нас знают и проявляют интерес к продукции".

Это только кажется, что между Беларусью и Россией тысячи километров расстояния, но на выставке становится понятно, что границы абсолютно стерты между регионами, ведь рядом с Витебской областью соседствует и Владимирская.