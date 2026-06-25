Борборович и Кокош одержали победу на чемпионате мира по тайскому боксу

Белорусские бойцы взяли десять наград чемпионата мира по муай-тай 2026 года. Состязание проходило в столице Малайзии Куала-Лумпуре, сообщает БЕЛТА.

Чемпионом мира в весе до 91 килограмма среди мужчин стал Никита Кокош. По ходу турнира белорус прошел соперников из Турции и Казахстана, а в финале победил россиянина Юрия Красикова. Золото в категории до 60 кг среди молодежи завоевал Мирон Борборович. Наш спортсмен был сильнее представителей Малайзии, Ливии, Канады и Узбекистана, а в решающем бою разобрался с Яссином Карими из ОАЭ.

Также 25 июня на ринг для участия в финале в весе до 71 кг выходил наш Евгений Федоринчик. Ранее на соревнованиях белорус выбил бойцов из Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов и Украины, но в главном поединке уступил россиянину Константину Шахтарину.

Общий итог нашей команды в Куала-Лумпуре составил четыре золотые, три серебряные и три бронзовые медали. Днем ранее победы на планетарном форуме одержали Руслан Кямалов (U24, до 75 кг) и Варвара Светличная (U24, до 75 кг). Вторые места в своих категориях заняли Георгий Фокин (U24, до 67 кг) и Валерия Хватик (U24, до 51 кг).