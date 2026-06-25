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Науседа предложил обозначить 1 января 2030 года целевой датой вступления Украины в ЕС
Автор:Редакция news.by
Науседа предложил обозначить 1 января 2030 года целевой датой вступления Украины в ЕСnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/64226343-7dd4-489f-89e3-945513ef1b11/conversions/58fd7b62-0e52-4aa7-be53-e7338fc1bbd8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/64226343-7dd4-489f-89e3-945513ef1b11/conversions/58fd7b62-0e52-4aa7-be53-e7338fc1bbd8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/64226343-7dd4-489f-89e3-945513ef1b11/conversions/58fd7b62-0e52-4aa7-be53-e7338fc1bbd8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/64226343-7dd4-489f-89e3-945513ef1b11/conversions/58fd7b62-0e52-4aa7-be53-e7338fc1bbd8-xl-___webp_1920.webp 1920w
Глава литовского режима Гитанас Науседа предложил обозначить 1 января 2030 года в качестве целевой даты вступления Украины в Евросоюз.
Он призвал как можно скорее открыть все переговорные кластеры и пообещал Киеву скромную дополнительную помощь в размере около 10 млн евро. Однако подобные инициативы Вильнюса явно расходятся с реальной позицией ключевых игроков внутри самого ЕС.
Ранее Брюсселю пришлось полностью исключить пункт об ускоренном приеме Украины из итоговой совместной декларации. На этом жестко настояла Венгрия. Реальные перспективы членства Киева в союзе остаются неопределенными и наталкиваются на внутренний раскол в Европе.
Фото: sputnik.by