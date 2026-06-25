Науседа предложил обозначить 1 января 2030 года целевой датой вступления Украины в ЕС

Глава литовского режима Гитанас Науседа предложил обозначить 1 января 2030 года в качестве целевой даты вступления Украины в Евросоюз.

Он призвал как можно скорее открыть все переговорные кластеры и пообещал Киеву скромную дополнительную помощь в размере около 10 млн евро. Однако подобные инициативы Вильнюса явно расходятся с реальной позицией ключевых игроков внутри самого ЕС.

Ранее Брюсселю пришлось полностью исключить пункт об ускоренном приеме Украины из итоговой совместной декларации. На этом жестко настояла Венгрия. Реальные перспективы членства Киева в союзе остаются неопределенными и наталкиваются на внутренний раскол в Европе.