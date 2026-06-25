Ряд приложений VK удалили из App Store без предупреждения

Пользователи лишатся push-уведомлений о сообщениях и важных событиях. Причем "ВKонтакте" никогда не находилась под санкциями и не фигурировала в санкционных списках. Как заявили в Кремле, если разъяснений не последует, то будут сделаны выводы о дальнейшем взаимодействии с американской компанией.