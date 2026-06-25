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Ряд приложений VK удалили из App Store без предупреждения
Американская корпорация Apple без предупреждений и в одностороннем порядке удалила приложения VK из App Store.
Пользователи лишатся push-уведомлений о сообщениях и важных событиях. Причем "ВKонтакте" никогда не находилась под санкциями и не фигурировала в санкционных списках. Как заявили в Кремле, если разъяснений не последует, то будут сделаны выводы о дальнейшем взаимодействии с американской компанией.
Белорусский союз журналистов осудил очередной акт информационного вандализма со стороны американской корпорации Apple по "выпиливанию" популярных в Беларуси цифровых экосистем "ВКонтакте" и "Одноклассники". "Своими незаконными и вероломными действиями Apple нарушает права и свободы граждан, приобретающих и использующих гаджеты компании на законных основаниях, попирает свободу слова, коммуникаций, доступа пользователей к объективной информации", - говорится в комментарии Белорусского союза журналистов.