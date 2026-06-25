В Минске проходит Республиканский марафон молодежи и студенчества

Уже 28 июня страна отметит День молодежи. Девиз праздника - "Твой драйв. Твой успех. Твоя страна". В его преддверии по всей Беларуси стартовал Республиканский марафон молодежи и студенчества. 25 июня он добрался до парка имени Павлова, где развернулся масштабный фестиваль субкультур. Роллеры, фристайлеры, диджеи, байкеры и спортсмены демонстрируют мастерство и проводят открытые мастер-классы.

Алексей Пикус, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ:

"Сегодня в парке Павлова мы собрали самую активную инициативную молодежь на фестиваль субкультуры - скейтеров, брейк-дансеров, хип-хоперов, битбоксеров, тех ребят, которые делают современную молодежную культуру, продвигают молодежные тренды. Под эгидой Белорусского республиканского союза молодежи они устраивают танцевальные батлы, рэп-батлы, хип-хоп-батлы, показывают мастер-классы по катанию на самокатах, BMX-ах, скейтах. Объединяясь в небольшие, но интерактивные группы, круто проводят время под хорошую музыку с пользой в это летнее время в рамках недели молодежи и студенчества".