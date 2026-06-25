Во Дворце Независимости стартовала выставка "География дружбы"

Во Дворце Независимости начала работу выставка "География дружбы", приуроченная к главному государственному празднику страны - Дню Независимости.

Часть коллекции на время переехала из Музея подарков в Зал торжественных церемоний. В экспозиции представлено более 70 подарков Президенту Беларуси от лидеров 40 государств. Это знаковые предметы, врученные Александру Лукашенко в ходе государственных визитов, международных встреч и переговоров. Коллекция демонстрирует, как дипломатия, традиции гостеприимства и уважения воплощаются в памятных дарах.

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:

"Мы видим, какое воздействие на гостей всегда производит Музей подарков, как он впечатляет их. Это уникальный музей. Подарки, преподносящиеся на высшем уровне, в такой концентрации не собраны больше ни в одной стране".

По словам Натальи Эйсмонт, на сегодняшний день в музее насчитывается более 1 тыс. экспонатов. Это подарки, которые преподносятся на высшем уровне, от друзей и гостей Беларуси, от белорусских предприятий и организаций. "Людей всегда интересует, как осуществляется процесс дарения, выбор подарков, что лидеры стран любят дарить друг другу на личные, государственные праздники, что принято преподносить. Реагируя на этот интерес, решили организовать выставку и показать все самое интересное, что есть у нас, гораздо большему количеству людей. Мы хотим показать, что Беларусь умеет дружить и у нее много настоящих друзей", - добавила пресс-секретарь белорусского лидера.

В экспозицию вошли произведения декоративно-прикладного искусства, памятные сувениры, изделия народных мастеров, символы национального наследия и уникальные художественные работы. Отдельный блок занимают подарки из России и Китая. Яркие цвета, сложность обработки камня и дерева можно увидеть в изделиях ручной работы из африканских стран. А там, где много блеска золота и серебра, - роскошные предметы из стран Ближнего Востока.