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Во Дворце Независимости стартовала выставка "География дружбы"
Во Дворце Независимости начала работу выставка "География дружбы", приуроченная к главному государственному празднику страны - Дню Независимости.
Часть коллекции на время переехала из Музея подарков в Зал торжественных церемоний. В экспозиции представлено более 70 подарков Президенту Беларуси от лидеров 40 государств. Это знаковые предметы, врученные Александру Лукашенко в ходе государственных визитов, международных встреч и переговоров. Коллекция демонстрирует, как дипломатия, традиции гостеприимства и уважения воплощаются в памятных дарах.
Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:
"Мы видим, какое воздействие на гостей всегда производит Музей подарков, как он впечатляет их. Это уникальный музей. Подарки, преподносящиеся на высшем уровне, в такой концентрации не собраны больше ни в одной стране".
В экспозицию вошли произведения декоративно-прикладного искусства, памятные сувениры, изделия народных мастеров, символы национального наследия и уникальные художественные работы. Отдельный блок занимают подарки из России и Китая. Яркие цвета, сложность обработки камня и дерева можно увидеть в изделиях ручной работы из африканских стран. А там, где много блеска золота и серебра, - роскошные предметы из стран Ближнего Востока.
Выставка "География дружбы" будет радовать гостей Дворца Независимости как минимум месяц.