"Натуральный фашизм" - Константин Придыбайло высказался об удалении из App Store сервисов VK

"Это очередные античеловечные санкции, своеобразный террор, сегрегация. Пока Беларуси участь компании Apple не коснулась, но мы видели, что происходило с другими компаниями - Telegram, например. Видели, как Павел Дуров по-хамски относился к белорусским проектам, как относится компания Google, блокирующая в YouTube белорусские и российские каналы. Это натуральный фашизм".

Как отметил специальный корреспондент телеканала RT, в очередной раз белорусам и россиянам дали понять, что если не те паспорта и президенты, то им не дадут пользоваться так называемыми благами цивилизованного мира. В очередной раз Беларуси и РФ нужно сделать выводы о формировании и создании собственного, суверенного интернета, альтернативных источников приложений. "Мы сейчас стоим на грани, когда мир становится многополярным в политическом плане. Мы осознаем необходимость становления многополярности и в интернет-пространстве", - резюмировал Константин Придыбайло.