На Августовском канале прошла встреча молодежных лидеров с руководством Гродненщины

На Августовском канале состоялась традиционная встреча молодежных лидеров Гродненской области с представителями руководства региона. В преддверии Дня молодежи и студенчества участники обсудили возможности для самореализации, участие молодых людей в общественной жизни и перспективы развития Принеманья.

"Молодежь интересует все, что связано с их деятельностью, Беларусью. Начиная от вопросов, как молодому специалисту получить наставника, как себя проявить для построения карьеры, заканчивая вопросами развития туризма, отличительных особенностей Гродненской области и патриотизме, который не является формальным, а именно настоящим", - отметил заместитель председателя Гродненского облисполкома, председатель Гродненской областной организации РОО "Белая Русь" Виктор Пранюк.

"Для меня это значимое событие - находиться в числе самых активных молодых людей Гродненщины. Такие мероприятия сближают, и для молодежи важно, чтобы нас слышали и понимали. Диалог был максимально открытым, мы могли задать все интересующие вопросы и получить ответы", - поделилась студентка Гродненского государственного медицинского университета Ульяна Тонкевич.