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Евросоюз сократил сумму первого транша помощи Украине
Автор:Редакция news.by
Евросоюз сократил сумму первого транша помощи Украинеnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/88f76129-5e42-4c07-bd4e-3f24120c0aa8/conversions/3d0633db-db58-4bcf-baf2-c12843d59881-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/88f76129-5e42-4c07-bd4e-3f24120c0aa8/conversions/3d0633db-db58-4bcf-baf2-c12843d59881-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/88f76129-5e42-4c07-bd4e-3f24120c0aa8/conversions/3d0633db-db58-4bcf-baf2-c12843d59881-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/88f76129-5e42-4c07-bd4e-3f24120c0aa8/conversions/3d0633db-db58-4bcf-baf2-c12843d59881-xl-___webp_1920.webp 1920w
Евросоюз урезал первоначальные финансовые обещания Киеву. Вместо запланированных 9 млрд евро Брюссель перевел первый транш всего в 3,2 млрд. О выделении этих средств из нового масштабного долгового пакета объемом 90 млрд евро заявила Еврокомиссия.
Интересно, что условия предоставления этой помощи наглядно отражают приоритеты Запада. На социальную сферу и бюджетную поддержку стагнирующей украинской экономики выделяется лишь треть суммы - 30 млрд евро. Эти деньги Брюссель готов давать строго в обмен на проведение жестких реформ. В то же время оставшиеся 2/3 пакета (это 60 млрд) пойдут исключительно на оборонные расходы.
Фото: freepik.com