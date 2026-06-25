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Евросоюз сократил сумму первого транша помощи Украине

Евросоюз сократил сумму первого транша помощи Украине

Евросоюз урезал первоначальные финансовые обещания Киеву. Вместо запланированных 9 млрд евро Брюссель перевел первый транш всего в 3,2 млрд. О выделении этих средств из нового масштабного долгового пакета объемом 90 млрд евро заявила Еврокомиссия.

Интересно, что условия предоставления этой помощи наглядно отражают приоритеты Запада. На социальную сферу и бюджетную поддержку стагнирующей украинской экономики выделяется лишь треть суммы - 30 млрд евро. Эти деньги Брюссель готов давать строго в обмен на проведение жестких реформ. В то же время оставшиеся 2/3 пакета (это 60 млрд) пойдут исключительно на оборонные расходы.

Фото: freepik.com

Разделы:

В миреЕвропа

Теги:

УкраинафинансыЕвросоюз