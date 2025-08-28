Белорусский фермер назвал залог успеха получения отличной урожайности

Летние погожие дни лишь для кого-то являются временем отдыха, но для аграриев это самая настоящая горячая пора, и тут не важно, государственный ли производитель или частный. Специфика одинакова - в полях с утра до ночи находятся все.

Каждая уборочная - это настоящая проверка на прочность для всей системы АПК Беларуси, ведь в общий каравай важен вклад каждого - от простого механизатора до руководителя хозяйства, который готов взяться за любую работу.

"В 2025 году есть отличная урожайность. Поле в среднем дало 60 ц овса. Наверное, это максимальная урожайность, которая была получена с поля за все время", - отметил глава крестьянско-фермерского хозяйства "Прогресс" Владимир Цмугунов.

Владимир Цмугунов и журналист "Первого информационного" телеканала Антон Малюта news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6af14df6-b3d4-4c55-8211-64d6977fa893/conversions/7fec58af-81da-4fd5-9c4b-7547094accaf-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6af14df6-b3d4-4c55-8211-64d6977fa893/conversions/7fec58af-81da-4fd5-9c4b-7547094accaf-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6af14df6-b3d4-4c55-8211-64d6977fa893/conversions/7fec58af-81da-4fd5-9c4b-7547094accaf-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6af14df6-b3d4-4c55-8211-64d6977fa893/conversions/7fec58af-81da-4fd5-9c4b-7547094accaf-xl-___webp_1920.webp 1920w Владимир Цмугунов и журналист "Первого информационного" телеканала Антон Малюта

Хорошая урожайность вышла благодаря погоде, технологиям и, конечно, хозяйскому подходу, ведь именно от этого зависит результат и выручка. Фермерство - это в первую очередь бизнес, и поэтому нужно хорошо чувствовать рынок. Сейчас, например, востребованы элитные семена, поэтому в хозяйстве этим и занимаются. В качестве примера показали семена озимой пшеницы, сорт которой называется Варя. Они пойдут в такие местные хозяйства, как ОАО "Трилесино-агро" и ОАО "ЧерневкаАгро".

Кстати, коммуникация с будущими покупателями тоже лежит на плечах хозяина, который готов выслушать, помочь и предложить необходимый продукт. Так уж сложилось, что в фермерских хозяйствах все сотрудники вплоть до руководителей являются универсальными работниками.