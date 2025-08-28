3.69 BYN
Белорусский фермер назвал залог успеха получения отличной урожайности
Летние погожие дни лишь для кого-то являются временем отдыха, но для аграриев это самая настоящая горячая пора, и тут не важно, государственный ли производитель или частный. Специфика одинакова - в полях с утра до ночи находятся все.
Каждая уборочная - это настоящая проверка на прочность для всей системы АПК Беларуси, ведь в общий каравай важен вклад каждого - от простого механизатора до руководителя хозяйства, который готов взяться за любую работу.
"В 2025 году есть отличная урожайность. Поле в среднем дало 60 ц овса. Наверное, это максимальная урожайность, которая была получена с поля за все время", - отметил глава крестьянско-фермерского хозяйства "Прогресс" Владимир Цмугунов.
Хорошая урожайность вышла благодаря погоде, технологиям и, конечно, хозяйскому подходу, ведь именно от этого зависит результат и выручка. Фермерство - это в первую очередь бизнес, и поэтому нужно хорошо чувствовать рынок. Сейчас, например, востребованы элитные семена, поэтому в хозяйстве этим и занимаются. В качестве примера показали семена озимой пшеницы, сорт которой называется Варя. Они пойдут в такие местные хозяйства, как ОАО "Трилесино-агро" и ОАО "ЧерневкаАгро".
Кстати, коммуникация с будущими покупателями тоже лежит на плечах хозяина, который готов выслушать, помочь и предложить необходимый продукт. Так уж сложилось, что в фермерских хозяйствах все сотрудники вплоть до руководителей являются универсальными работниками.
