IV чемпионат по колке дров соберет у озера Вяча журналистов, блогеров и болельщиков
7 Ноября в Беларуси зародилась традиция - проводить чемпионат по колке дров среди представителей СМИ. В нынешнем году в праздничный день журналисты, блогеры и болельщики соберутся в живописной локации у озера Вяча. Чемпионат пройдет в четвертый раз.
От Белтелерадиокомпании выступят сразу две команды: TV и FM.
Состязаться будут в шести номинациях: женская и мужская рубка, эстафета, переруб бревна, колка дров по-президентски. Есть и специальная номинация - для сильнейших - "одним ударом". Также будут работать торговые точки с едой и напитками.
Музыкальную поддержку мероприятию окажут многочисленные творческие коллективы и звезды белорусской эстрады.
Александр Хоровец, главный директор главной дирекции интернет-вещания Белтелерадиокомпании: "Плох тот рядовой, который не хочет стать генералом, и тот спортсмен, который не хочет стать олимпийским чемпионом. Поэтому мы как представители крупнейшего медиахолдинга в стране тоже хотим быть лидерами и задавать тренды".