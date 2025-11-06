IV чемпионат по колке дров соберет у озера Вяча журналистов, блогеров и болельщиков

7 Ноября в Беларуси зародилась традиция - проводить чемпионат по колке дров среди представителей СМИ. В нынешнем году в праздничный день журналисты, блогеры и болельщики соберутся в живописной локации у озера Вяча. Чемпионат пройдет в четвертый раз.

От Белтелерадиокомпании выступят сразу две команды: TV и FM.



Состязаться будут в шести номинациях: женская и мужская рубка, эстафета, переруб бревна, колка дров по-президентски. Есть и специальная номинация - для сильнейших - "одним ударом". Также будут работать торговые точки с едой и напитками.

Музыкальную поддержку мероприятию окажут многочисленные творческие коллективы и звезды белорусской эстрады.