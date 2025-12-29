Что заложено в смысл "Сделано в Беларуси" - разберемся

2025 год подводит черту под одним важным вопросом: может ли страна, не добывающая нефть, не имеющая выхода к морю, сама чеканить золотые монеты, строить самую мощную технику в мире и диктовать продовольственные тренды? Ответ: да, может! И белорусы не просто говорят об этом, а доказывают конкретными делами.

Ведь "Сделано в Беларуси" - это не просто маркировка, это знак высокого качества.

"Сделано в Беларуси"

Инвестиционная монета, отчеканенная на гомельском заводе "Кристалл", - это 15,5 грамма золота высшей пробы. Но есть характеристика куда круче: абсолютная белорусскость. Раньше мы чеканили золото за рубежом, теперь же можем делать сами.

Все происходит внутри страны. Золото, которое белорусы сдают, например, в ломбарды, остается в стране. Его очищают до высшей пробы. И на "Кристалле" из этого же золота рождаются монеты "Славянка". В ноябре такие монеты поступили в продажу в кассы Нацбанка. К примеру, если взять монету весом в 7,5 грамма, физлицу она обойдется почти в 3,5 тыс. рублей.

Инвестиции в золото - это серьезно, а инвестиции в свое - это еще и по-государственному мудро, тем более когда мировые цены на него только растут.

Кирилл Осипенко, начальник управления операций с драгоценными металлами главного управления Национального банка Беларуси:

"За последние, наверное, 10 лет, приблизительно с 2015-2016 года стоимость золота выросла в 4 раза. То есть если было 1100 долларов за унцию, сейчас 4400 - ровно в четыре раза выросла к этому моменту. Даже если посмотреть этот год, то золото выросло на приличные 60 %".

Этот прорыв был представлен 12 августа, когда глава Нацбанка вручил первую монету "Славянка" Александру Лукашенко. Это был сигнал: финансовая система страны обрела новый уровень суверенитета.

К местоимению "самый" белорусам не привыкать. У нас самый большой в мире карьерный самосвал БелАЗ. А в 2025-м добавился и самый мощный в мире колесный трактор. Конструкторы МТЗ внедрили под капот 542 лошадиные силы. Грузоподъемность трактора составляет 5,5 тонн спереди и 17 тонн сзади. Испытания в полях он уже проходит. Это настоящий богатырь для самых масштабных задач мирового агропрома.

Игорь Земцов, генеральный конструктор ОАО "МТЗ":

"Снижает количество затрат по топливу, количество затрат на рабочую силу. Условно, один механизатор может обработать ту же площадь полей, которую раньше обрабатывали трое-четверо. Внесено много технических решений, задумок по гидравлике, электрике, по управлению сцеплением, там даже концепция другая. Это уникальная в этом смысле машина, потому что раньше мы не применяли такие варианты сцепления".

Белорусов узнают не только по технике. В 2025-м официально признано: у страны есть свой неповторимый вкус. Авторитетный гастрономический портал включил нашу кухню в топ-100 лучших в мире. Эксперты высоко оценили мачанку, жур, сырники и верещаку. Белорусский пищепром не боится экспериментировать. Достаточно вспомнить летний ажиотаж вокруг новинок: нежное сырное мороженое, экзотическое дубайское или сыр камамбер, тающий во рту.

Чтобы представлять свои достижения миру, нужна была достойная площадка. Новым "окном в мир" стал Минский международный выставочный центр, и с открытием объект в хорошем смысле "гремел". Один за другим сменялись грандиозные события. Проходили выставки "Моя Беларусь", "Белагро", MILEX, "ИННОПРОМ. Беларусь", саммит ЕАЭС с участием президентов. А 11 декабря "БелЭкспо" стал лучшим конгрессно-выставочным центром в России и в странах ЕАЭС.

Сергей Баран, директор Национального выставочного центра "БелЭкспо":

"Также получили диплом лауреата в номинации "Лучший организатор мероприятий в России и странах ЕАЭС". В номинации участвовало более 415 лучших компаний в сфере MICE-туризма и индустрии встреч из Российской Федерации. Также были номинанты из Армении, Грузии, Казахстана, Узбекистана. Подано более миллиона онлайн-голосов. И вот в этой номинации мы победили. Конечно, это очень приятно".