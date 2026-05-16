Дружба регионов - Витебская область находится c визитом в провинции Хэйлунцзян

Дружба регионов - во благо общего экономического развития. Делегация Витебской области находится с визитом в китайской провинции Хэйлунцзян. В программе не только официальные переговоры с руководством региона, но и насыщенная бизнес-повестка. Ориентир - большая отдача от сотрудничества.

У Витебской области и провинции Хэйлунцзян много общего: оба региона расположены на севере своих государств. Регулярные взаимные визиты и побратимские связи выводят практическое сотрудничество на новый уровень.

Несмотря на расстояние в тысячи километров, провинция Хэйлунцзян остается для Витебской области одним из ключевых партнеров. Более 20 лет регионы развивают экономическое взаимодействие. Конкретных точек и сфер для активизации контактов предостаточно: обмен технологиями в сельском хозяйстве, создание совместных производств в машиностроении, легкой промышленности, фармацевтике и не только.

Анжелика Никитина, зампредседателя Витебского облисполкома:

"Республика Беларусь, как и Китайская Народная Республика, уделяет большое внимание межрегиональному сотрудничеству. Мы особенно благодарим руководство провинции Хэйлунцзян за внимание к данному вопросу. Проводимые мероприятия и встречи, в том числе встреча, которая проходит сегодня, позволяет нам обсудить проекты и направления сотрудничества, которые мы должны выстроить в ближайшее время. У нас много общего. 15 мая мы встречались с мэром Харбина и обсуждали некоторые темы в сфере логистики и туризма. Ваша провинция является логистической точкой в своей стране. Мы - также, через нас проходят все маршруты логистические, в том числе Шелкового пути. Это делает нас абсолютно надежными партнерами. Мы уверены в успехе дальнейшего сотрудничества и намерены его всячески продвигать".

Юй Цзянь, заместитель губернатора провинции Хэйлунцзян (Китай):

"В последние годы под стратегическим руководством лидеров двух государств всепогодное и всестороннее стратегическое партнерство между Беларусью и Китаем неуклонно развивается на высоком уровне. Нынешний год станет стартовым для годов промышленной кооперации, а также годом вступления в силу соглашения о торговле услугами и осуществлению инвестиций между Беларусью и Китаем, что открывает более широкие перспективы для межрегиональных обменов и углубления сотрудничества между двумя странами".

Опыт китайских компаний изучен на практике

С потенциалом предприятий провинции ознакомились на практике. Весьма полезным оказался опыт производства детского питания и молочной продукции. Сходства с белорусской технологией есть, однако завод в Харбине шагнул дальше - полностью автоматизировал процесс и активно внедряет научные разработки в производство того же детского питания. На молекулярном уровне собирается пазл из полезных микроэлементов для растущего организма.

Витебская область находится c визитом в провинции Хэйлунцзян news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/64469363-79ce-4a5b-9b85-ff4270bd8db0/conversions/4e417f2d-1dd9-4486-a1d1-8e18209b5d1c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/64469363-79ce-4a5b-9b85-ff4270bd8db0/conversions/4e417f2d-1dd9-4486-a1d1-8e18209b5d1c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/64469363-79ce-4a5b-9b85-ff4270bd8db0/conversions/4e417f2d-1dd9-4486-a1d1-8e18209b5d1c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/64469363-79ce-4a5b-9b85-ff4270bd8db0/conversions/4e417f2d-1dd9-4486-a1d1-8e18209b5d1c-xl-___webp_1920.webp 1920w

Впрочем, для производства качественного продукта важны не только научные разработки или технологическая база, но в том числе и сырье. И здесь белорусские предприятия могут стать хорошими и надежными партнерами для китайских коллег.

Анжелика Никитина, зампредседателя Витебского облисполкома:

"Для нас эта тема также важна и актуальна. Сегодня наши перерабатывающие предприятия производят широкий ассортимент молочных смесей - как обезжиренных, так и цельномолочных. В дальнейшем они могут поступать на предприятие и перерабатываться уже на их современном оборудовании. Это позволит получать продукт с более высокой добавленной стоимостью и безотходное производство. Речь идет о выпуске сывороточных продуктов, масла, сыров и детского питания".

Гуманитарный вектор - совместные проекты в сфере образования в центре внимания

По гуманитарному треку c провинцией Хэйлунцзян также есть возможность активнее работать. Посол Беларуси в Китае Александр Червяков посетил среднюю школу Сонглей. Проект с историей в несколько десятилетий, и он является примером государственно-частного партнерства. Школа стремится создать увлекательное и динамичное обучение, в программе и уроки русского языка. Стороны прорабатывают идею готовить китайских абитуриентов со школьной скамьи к поступлению в белорусские вузы. За хорошей рекламой далеко ходить ненужно. Несколько преподавателей школы имеют белорусские дипломы.

17 мая в Харбине стартует международная ярмарка