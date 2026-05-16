Фермеры Египта теряют из-за войны в Иране, эстонские - из-за отказа от российских энергоресурсов
Автор:Редакция news.by
Египет стоит на пороге продовольственного кризиса и социальных волнений. Местные фермеры терпят огромные убытки из-за войны в Иране и резкого роста цен на топливо и удобрения. Мелкие хозяйства вынуждены сокращать посевные площади или влезать в долги.
Отказ от дешевых российских энергоресурсов больно ударил по эстонским фермерам. Крупнейший в стране производитель овощей не попал в схему поддержки возобновляемой энергии. Предприятию грозит годовой убыток в 275 тыс. евро. Единственным шансом на выживание остается субсидирование извне.