В Минске прошел финальный этап XI Республиканского проекта "300 талантов для Королевы"

Все чемпионы и чемпионки названы! В легкоатлетическом манеже БГУ-ФК состоялся финальный этап XI Республиканского проекта "300 талантов для Королевы".

Участие в соревнованиях приняли школьники вторых-четвертых классов. Мальчишки и девчонки предварительно прошли три этапа отбора в столице и во всех регионах нашей страны. В общей сложности почти 70 тыс. детей из 79 населенных пунктов попробовали свои силы в легкой атлетике. Более того, самые сильные и талантливые ребята перед решающим раундом - по примеру атлетов высшего эшелона - провели подготовительный сбор в лагере "Зубренок". Победителей состязаний определяли в пяти дисциплинах: эстафете 8 по 50 метров, барьерном беге, беге на выносливость, метании набивного мяча и скрестных прыжках.

Надежда Бут-Гусаим, координатор проекта "300 талантов для Королевы":

"Больше 70 тыс. детей участвуют в первом этапе. Когда идет отбор, родители активно интересуются результатами, следят за развитием проекта и с нетерпением ждут финала. Сегодня некоторые мамы и папы занимали места на трибунах с семи утра! Проект уже вышел на очень высокий уровень, стал заметным событием для всей страны - о нас говорят и нас слышат. У этой инициативы, безусловно, большое будущее".

Иван Тихон, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:

"После участия в проекте многие дети остаются в легкой атлетике. Ребята с первого и второго сезонов уже входят в резерв национальной команды. Но мы же готовим не только для легкой атлетики, потому что здесь и функциональное, и скоростно-силовые качества, и кардио. Поэтому проект отличный не только для легкой атлетики, но для всего спорта".