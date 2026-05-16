Косовица в разгаре: брестские механизаторы бьют рекорды и готовят миллионы тонн питательных кормов

На Брестчине дали старт зеленой жатве. Первая декада мая - оптимальный агротехнический срок, когда важно не потерять в качестве кормов и вовремя выйти в поля. Первые траншеи начали закладывать Брестский и Жабинковский районы - они первыми приближаются к финишу. Всего в юго-западном регионе убрали 8 тыс. гектаров озимых зерновых на зеленый корм.

В одном из передовых хозяйств Жабинковского района вышли на новые показатели косовицы и контролируют качество.

Оптимальная фаза для уборки озимой ржи настала: в Рогознянском зеленый конвейер вышел на финишную прямую. Следом за косилкой звено подбирает массу -слаженность в этом деле работает на результат. Опытные труженики полей свою работу знают, а природа в эти дни только помогает. Рейс за рейсом Александр Мисиюк ставит дневные рекорды косовицы.

Александр Мисиюк, механизатор ОАО "Рогознянский":

"В день около 70 гектаров косим, погода позволяет. Дождей нету. Корма должны получиться хорошие. Мой отец был трактористом, брал иногда на работу меня: вот потихоньку втянулись. После училища пришел в этот колхоз, больше 30 лет я уже здесь работаю. Сделаешь работу - потом приятно смотреть".

Заготовка кормов - основа животноводства. В хозяйстве почти 5 тыс. буренок. Но важно не просто обеспечить кормами, а сделать их максимально питательными. Поэтому грамотный агротехнический подход необходим на всех этапах: начиная от своевременного выхода в поля и заканчивая правильным хранением зеленой массы.

Несмотря на то что весна в этом году пришла еще в феврале, озимые на зеленый корм подошли только в эти дни. Сроки косовицы сместили ночные заморозки и дефицит осадков. В "Рогознянском" позади уже почти 300 гектаров. На этих площадях после обработки почвы аграрии посадят кукурузу на силос. Таким образом, с одного поля удастся получить двойной урожай.

Косовица-2026: технологии хранения зеленых кормов

Повяленную измельченную массу свозят с нескольких полей, и кормохранилище с каждым часом становится внушительнее. Пробы на качество проводят не только на поле, но и в траншее.

"Допустимый предел - 40 градусов. Нельзя допускать перегрева траншеи. На данный момент температура составляет 20,5 градуса, то есть трамбуем мы хорошо", - поделилась наблюдениями директор ОАО "Рогознянский".

В траншее порядка 1 800 тонн зеленой массы. На закладку ушло 3 дня. Консерванты и трамбовка - ключевые элементы, работающие на сохранение полезных качеств корма. До полного завершения этого этапа косовицы осталось десятка 2 гектаров. Следом - черед многолетних трав. Часть - на сенаж, другая - на сено.

Анна Плытник, директор ОАО "Рогознянский":

"Планируем заготовить в этом году 16,5 тыс. тонн сенажа, 600 тонн сена, 28 тыс. кукурузного силоса. Семенами, средствами защиты растений и удобрениями мы обеспечены. Остается подготовить оставшиеся поля. К уровню 2025 года мы добавили поголовье, и соответственно, нам надо добавлять корма - именно на этот результат сегодня настроен весь наш коллектив".

Брестская область заготовит 7 млн тонн кормов

На отдых времени нет перед аграриями стоит задача особой важности: обеспечить животноводство кормом. Первый зеленый урожай добавят в рацион скота. Отсюда - рост среднесуточного удоя и привесы. Поэтому план - работа на максимум. В этом году в Брестской области уберут на зеленый корм 53 тыс. гектаров озимых.

Виталий Рудь, первый зампредседателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома:

"Заготовлено 16 тыс. тонн сенажа и 13 тыс. тонн силоса. Что касается зеленой жатвы в целом, то первый укос трав в области планируется провести на площади порядка 230 тыс. гектаров".