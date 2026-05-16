Форум "Мама без фильтров 2.0": открыто говорили о вещах, которые обычно предпочитают скрывать

500 активных мам из Беларуси и России 16 мая объединили форум "Мама без фильтров 2.0". Это уникальный проект, созданный для формирования абсолютно нового подхода к разговору о материнстве.

Лейтмотив мероприятия - отказ от образа "идеальной мамы", который часто навязывают социальные сети. Здесь открыто говорили о вещах, которые обычно предпочитают скрывать. Это усталость, эмоциональное выгорание, тревожность и поиск баланса между семьей и собой. При этом форум - это не только разговор о сложностях, но и пространство для вдохновения. Так, специалисты донесли, как через голос и дыхательные практики справляться со стрессом и внутренним напряжением. В отдельных блоках разобрали вопросы воспитания детей, отношений в семье, сохранения женственности и возможности совмещать материнство с карьерной реализацией.

Виктория Дмитриева, семейный психолог (Россия), хедлайнер форума:

"Мы часто счастье видим как какую-то конечную цель, что вот, наконец, я заработаю много денег, построю дом, вот дети вырастут, и вот тогда-то я буду счастлива. Но счастье - это процесс, а не цель. Поэтому мне очень хочется пожелать всем в каждом дне замечать что-то маленькое, приятное, и из этих маленьких бусинок счастья нанизывать свои бусы".

Форум "Мама без фильтров 2.0" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/94659062-9aa2-47a1-957f-e55b536250ea/conversions/d7f46811-34cd-4649-8986-1429669ab10c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/94659062-9aa2-47a1-957f-e55b536250ea/conversions/d7f46811-34cd-4649-8986-1429669ab10c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/94659062-9aa2-47a1-957f-e55b536250ea/conversions/d7f46811-34cd-4649-8986-1429669ab10c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/94659062-9aa2-47a1-957f-e55b536250ea/conversions/d7f46811-34cd-4649-8986-1429669ab10c-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Как бы мы ни старались, мы все же живые люди, а материнский труд, он очень сложный. Вообще, материнство - это труд любви. Ведь нам надо не просто успевать делать что-то по быту, нам нужно успевать любить своих детей", - считает участница форума Анна Горбакова.

Виктория Окулевич, организатор форума:

"Спектр обсуждаемых проблем огромен: от послеродовой депрессии и материнского выгорания до вопросов о том, как сохранить отношения с супругом после 10, 15, 20 лет совместной жизни. Как выстроить коммуникацию с детьми и подростками, которые переходят в пубертатный период. Это очень важно. Все мы сталкиваемся с кризисами и вызовами, поэтому нам необходимо понимать, что это нормально. И нормально быть настоящей. Этому не обучают в университетах и школах - этому обучает сама жизнь".