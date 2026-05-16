3.82 BYN
2.77 BYN
3.24 BYN
БАТЭ в шестой раз стал обладателем Кубка Беларуси по футболу
Взоры спортивных болельщиков 16 мая были прикованы к битве за Кубок Беларуси по футболу. Национальный футбольный стадион собрал на своих трибунах более 21 тыс. зрителей, что стало абсолютным рекордом посещаемости в истории турнира.
Борисовчане сенсационно победили, напомнив всем о славных лиго-чемпионских временах.
Примечательно, что развязка наступила как раз в День работников физической культуры и спорта (подробнее в видео).
С праздником белорусов поздравил Президент.
Еще на подходе к стадиону чувствовалась поистине футбольная атмосфера. Национальный футбольный стадион становится меккой. В результате был побит рекорд финальных матчей Кубка Беларуси. На трибунах собралось более 21 тыс. зрителей.
Болельщики украсили антураж, но напряжение царило в каждой команде. Один матч, который войдет в историю.
Начинался матч с шоу-программы. Символический удар по мячу совершила генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Ксения Санкович.
Ксения Санкович, генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Беларуси:
"Для меня это большая честь и очень приятное событие. Было бы здорово, если бы это переросло в хорошую традицию для финальных кубковых матчей. В нашей стране есть очень много достойных людей, которые действительно заслуживают права нанести такой символический первый удар".
Игра развивалась по всем законам драматургии. "Динамо" как фаворит открыло счет. БАТЭ нашел в себе ресурсы сравнять. В результате ничья, и 2 дополнительных тайма.
Пенальти - это всегда драма, команды проводили ее долго. И в определенный момент случилась историческая развязка.
Евгений Булойчик, председатель Белорусской федерации футбола:
"Я всех приглашаю поддержать нашу сборную, которая 5-9 июня будет играть. Со своей стороны заверю, что мы сделаем все для того, чтобы болельщик приходил и получал удовольствие".
Победа БАТЭ показала, что в футболе возможно все. И когда такой антураж вокруг, как на Национальном футбольном стадионе, то чувствуешь себя большой футбольной страной. В начале июня здесь же 2 матча сыграет национальная сборная Беларуси. Событие такого уровня пропустить нельзя!