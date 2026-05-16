О логике нескончаемой враждебной политики Запада - в проекте "Диспозиция"

Коллективный Запад, несмотря на различного рода кризисы, един в одном - враждебной политике по отношению к Союзному государству. Постоянные военные учения НАТО, наращивание войск и техники у наших границ, а теперь еще и появление очередного склада боеприпасов недалеко от Беларуси.

Кому Великая Победа, ветераны и все ради мира, а кому - реваншизм, фашизм, переброска войск и боеприпасы, боеприпасы… Как недавно стало известно, Литва начинает строительство склада боеприпасов НАТО близ города Укмерге. Соответствующий документ подписан в правительстве. Новость тут же довольно ярко подсветили украинские беспилотники, резво падающие в странах Балтии. Склад альянса при взрыве много дел бы натворил, но об этом мирным жителям не говорят. А еще лихо выглядит тот факт, что арсенал возведут всего в 100 км от границы с Беларусью. И тут в альянсе взяли паузу с комментариями, потому что сложно объяснить, зачем под боком у потенциального агрессора размещать столь жирную цель. У армии Синеокой предостаточно средств, чтобы ювелирно дотянуться до склада. Тем более уже на старте распиаренного даже с указанием локации.

Понятно, что пояснение строительства оборонительными помыслами выглядело бы саркастичным, вот и нет информации, зачем же тут боеприпасы. Да и так все понятно.

Неуемную тягу к востоку демонстрируют и американские войска. Вашингтон задумался о переброске своего контингента из Германии в Польшу. А куда еще? Не на Ближний Восток же, там ведь все норм. А вот от Минска необходима мощная защита, не удержать дерзкого бульбаша на восточном фланге.

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генштаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси:

"Вероятнее всего, что идет все-таки скрытое сосредоточение сил именно на восточном фланге. Наиболее боеспособные соединения и воинские части под любым предлогом по-прежнему продолжают сосредотачиваться вблизи наших государственных границ. Появление еще одной бригадной боевой группы Соединенных Штатов, я думаю, станет тому подтверждением. Ведь помимо учений Amber Shock ("Янтарный удар"), в регионе проходит масса других военных маневров - например, на территории соседней Литвы".

Наступают на Союзное государство не только с Запада, и не только сугубо с помощью военной мощи. Подключают исторические, экономические, идеологические форматы противоборства. И порой - срабатывает. Как в случае с Ереваном, который на ровном месте набрасывается на Минск, сравнивает, что произошло недавно, республику с российской губернией. А Запад и рад, когда союзника их главного оппонента, Москвы, бестолково клюют, тем более фактически друзья. Стратегия дает плоды.

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"То, что делает сейчас армянское руководство, дрейфуя в сторону Запада, с точки зрения будущего Армении весьма сомнительно. Но западники - они буквально охвачены такой мыслью, увлечены очень противостоянием любой информации дружественной России. Память о Великой Отечественной войне, общих связях, выгоде экономического сотрудничества с Россией, Беларусью и другими странами, считается лживой и пропагандистской. И вот с этим и борются западные политики, выделяют огромные средства на борьбу, цензуру, искоренение и преследование тех, кто распространяет эту информацию".

Какой же смысл Западу и всем его рыбам-прилипалам играть на стороне глобальной войны? Зачем вообще любое противостояние с Россией переводить в военное русло? Над Трампом и его противоречивыми решениями по Ирану посмеиваются, а ведь там не как с Россией, угрозы ядерной катастрофы планетарного масштаба нет.

