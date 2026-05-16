Труд - крут! Чем студотрядовское движение привлекает молодежь
Энергия молодости, направленная на созидание. Студотрядовское движение набирает популярность среди белорусской молодежи. На севере страны трудовые путевки в этом году получат около 8 тыс. человек.
Молодые люди будут работать на производстве, в сельском хозяйстве, образовании и медицине.
Студенческие отряды в помощь медикам
Начинающие медики с энтузиазмом используют практический и профессиональный опыт. Студенческий отряд Витебского медколледжа работает в Витебской областной клинической больнице. У будущих фельдшеров ответственная задача - помощь сотрудникам отделений кардиологии, анестезиологии и реанимации.
К очередному дежурству готовится третьекурсница Варвара Пестун. Первый шаг в практическую медицину она сделала минувшим летом. Заработная плата - приятный бонус, но главное, признается студентка - инвестиции в будущую карьеру. Возможность проверить себя в условиях реального стационара и научиться решать нестандартные задачи.
Варвара Пестун, учащаяся Витебского государственного медицинского колледжа им. академика И. П. Антонова:
"В наши обязанности входит уход за пациентами, смена постельного и нательного белья, влажная уборка палат. Я хочу работать на скорой, собираюсь поступать в медицинский университет. И это уже жизненный и практический опыт".
Перед тем как начать работу в стационаре, практические навыки будущие фельдшеры и медсестры отрабатывают на современных тренажерах. Симуляционная лаборатория медколледжа размещена в одном из корпусов больницы. Интерактивное оборудование позволяет максимально реалистично освоить десятки процедур - от сердечно-легочной реанимации до принятия родов.
Лариса Глотова, преподаватель Витебского государственного медицинского колледжа им. академика И. П. Антонова:
"В симуляционной лаборатории у студентов полностью стирается психологический барьер. Благодаря тренировкам на современных тренажерах у них, что называется, уже набита рука. В результате будущие медики великолепно выполняют любые манипуляции и уверенно контактируют с реальными пациентами".
Кирилл Люцко, анестезиолог-реаниматолог Витебской областной клинической больницы:
"Ребята приходят очень подготовленные, стараются. Буквально с первого курса они стремятся попасть к нам в отделение, чтобы максимально качественно выполнять все обязанности и задачи, которые перед ними ставятся".
Студотрядовское движение открывает перед молодежью широкие возможности. На выбор - разные направления: сельское хозяйство и строительство, производство и образование.
Денис Крощенко, командир Витебского областного штаба студенческих отрядов БРСМ:
"Спрос на трудоустройство среди молодежи нас очень большой. Мы, конечно, идем навстречу, ищем нанимателей, предлагаем новые варианты трудоустройства. Из-за этого студотрядовское движение растет и расширяется".
Этим летом молодежь северного региона внесет вклад в реализацию значимых республиканских и международных проектов. Юноши и девушки на личном примере докажут, что труд - крут, и эта тенденция остается вне времени.