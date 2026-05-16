Крупнейшая пригородная железная дорога США остановила работу. В Нью-Йорке около 3,5 тыс. сотрудников железнодорожной компании "Лонг-Айленд" объявили забастовку. Причина банальная - провал переговоров о повышении зарплат. Как утверждают организаторы акции, они добиваются повышения оплаты труда уже более трех лет.

Для жителей и гостей Нью-Йорка - неудачный день, ведь крупная ж/д артерия обслуживает около 300 тыс. пассажиров ежедневно. Да и в целом Нью-Йорк переживает самый серьезный финансовый кризис с 2009 года. Власти настаивают на расширении налоговых реформ.