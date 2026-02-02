Для чего Беларуси нужны криптобанки? Сморите в новом проекте "ПроДеньги с Александром Егоровым"

Премьера на "Первом информационном": новый авторский проект с топовым финансистом Александром Егоровым изменит ваше финансовое мышление.

Как целые страны зарабатывают на мировых капиталах и влияют на экономическую политику? И куда они инвестируют?

Для чего Беларуси нужна Африка, криптобанки и золотовалютные резервы? Как правильно экономить, чтобы заработать, и сколько стоит "подушка безопасности" белорусов?