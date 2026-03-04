Дмитрий Швайба: Беларусь для Африки является высокотехнологичным партнером

Фото: СТВ news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/70d2eb2f-3e1f-4502-b0fe-0a05528ef9c9/conversions/59e87318-8fbf-4797-adbe-09d44587781c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/70d2eb2f-3e1f-4502-b0fe-0a05528ef9c9/conversions/59e87318-8fbf-4797-adbe-09d44587781c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/70d2eb2f-3e1f-4502-b0fe-0a05528ef9c9/conversions/59e87318-8fbf-4797-adbe-09d44587781c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/70d2eb2f-3e1f-4502-b0fe-0a05528ef9c9/conversions/59e87318-8fbf-4797-adbe-09d44587781c-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: СТВ

Не помешает ли разная ментальность договориться Беларуси и Африке в поставках продукции, разобрался в этом вопросе в "Актуальном интервью" медиаэксперт Дмитрий Швайба.

Существуют разные примеры, в том числе и такие, где надежды действительно были больше, чем открытые возможности. Но в Беларуси понимают: других рынков, которые как манна небесная упадут, не будет.

"Хозяйственная деятельность считается риском. Экономика - тоже риск, и кто не бездумно рискует и осознает тренды и происходящие процессы, тот найдет дополнительные возможности для экономики, а белорусской это нужно", - подчеркнул медиаэксперт.

Дмитрий Швайба подтвердил, что ментальные различия между Беларусью и Африкой существуют, но если говорить откровенно об африканском рынке, то на крыло там стали те, кто учился в бывшем СССР. "Африканский рынок не самый премиальный, но при построении правильных цепочек все может быть выгодно. Это касается природных ресурсов, других наиболее востребованных товаров, а также механизации, цифровизации сельского хозяйства", - перечислил возможности интервьюируемый.

Дмитрий Швайба