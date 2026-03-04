3.74 BYN
Дмитрий Швайба: Беларусь для Африки является высокотехнологичным партнером
Не помешает ли разная ментальность договориться Беларуси и Африке в поставках продукции, разобрался в этом вопросе в "Актуальном интервью" медиаэксперт Дмитрий Швайба.
Существуют разные примеры, в том числе и такие, где надежды действительно были больше, чем открытые возможности. Но в Беларуси понимают: других рынков, которые как манна небесная упадут, не будет.
"Хозяйственная деятельность считается риском. Экономика - тоже риск, и кто не бездумно рискует и осознает тренды и происходящие процессы, тот найдет дополнительные возможности для экономики, а белорусской это нужно", - подчеркнул медиаэксперт.
Дмитрий Швайба подтвердил, что ментальные различия между Беларусью и Африкой существуют, но если говорить откровенно об африканском рынке, то на крыло там стали те, кто учился в бывшем СССР. "Африканский рынок не самый премиальный, но при построении правильных цепочек все может быть выгодно. Это касается природных ресурсов, других наиболее востребованных товаров, а также механизации, цифровизации сельского хозяйства", - перечислил возможности интервьюируемый.
Беларусь, уверен эксперт, для африканского региона является высокотехнологичным партнером, который на более выгодных условиях готов поделиться технологическими возможностями, когда уже далеко не каждая западная страна готова это раздавать по той цене, которую может предложить Беларусь, поэтому в данном случае белорусское государство оказывается в Африке реально конкурентным.