Инфляция, депозиты, инвестиции - Нацбанк подвел итоги денежно-кредитной политики за I квартал года

В Беларуси потребительские цены растут ниже прогнозируемых уровней, граждане все больше сберегают в своих рублях, открывая долгосрочные вклады. Золотовалютные резервы бьют рекорды, а экономике нужны эффективные инвестпроекты и финансирование под них.

7 мая на расширенном заседании правления Нацбанка подвели итоги денежно-кредитной политики за I квартал 2026 года.

Готов ли регулятор снизить ставку рефинансирования и какие вопросы сегодня на особом контроле?

Инфляция за квартал ниже прогноза

Четыре из пяти основных показателей работы денежно-кредитной политики за I квартал года выполнены. Например, один из основных, от которого зависят доходы, - инфляция. За три месяца цены выросли на 1,6 % при прогнозе в 2,5 %. Тяжелеет и подушка безопасности страны - золотовалютные резервы. За квартал плюс более чем 800 млн долларов.

Весомая часть - 500 млн - это прибавка за счет растущих мировых цен на золото. Операции регулятора и правительства также внесли долю в общую копилку.

Это и покупка иностранной валюты на внутреннем рынке и через биржу. Снижается и процент проблемных активов, а на платежном рынке обеспечена бесперебойность расчетов. В целом банковская система работает стабильно. Но есть моменты, которые беспокоят.

Роман Головченко, председатель правления Национального банка Беларуси

Роман Головченко, председатель правления Национального банка Беларуси: "ВВП снизился на 4,1 %, инвестиции в основной капитал на 3 %. В минусе пока остается строительство, промышленность, объем оптового товарооборота снизился на 3,8 %, грузооборот на 1,5 %. Ну и, соответственно, Национальный банк, наверное, в большей степени беспокоит отрицательная динамика инвестиций в основной капитал и снижение доли инвестиций в ВВП. При этом банки, точнее, банковские кредиты - это единственный источник, который внес положительный вклад в прирост инвестиций в основной капитал. Наибольшее же снижение продемонстрировали собственные средства организаций".

Выдано уже более 1,4 млрд инвестиционных кредитов. Но нужно больше. Темпы в I квартале, особенно в январе-феврале, снизились более чем на 4 %. Да, база 2025 года высока, но это не повод в нынешнем году двигаться медленнее.

Роман Головченко: "Сформировавшийся профицит свободных средств позволяет банкам снижать стоимость кредитования. В то же время на практике пока наблюдается обратная тенденция. В марте средние ставки по инвестиционному финансированию составили 10,7 % годовых против 10 % в декабре 2025 года. Это не способствует поддержанию инвестиционной активности".

Доля долгосрочных депозитов растет

При этом ресурсов достаточно. Нацбанк отмечает: растет доля долгосрочных депозитов. Привлекательные процентные ставки, обеспечивающие хорошую доходность, дают результат. Регулятор заявляет о взрывной динамике по притоку вкладов в белорусских рублях. На годовые депозиты средняя процентная ставка составляет более 13,5 %, а на вклады свыше трех лет - 15 %.

Дмитрий Мурин, начальник главного управления Национального банка Беларуси

Дмитрий Мурин, начальник главного управления Национального банка Беларуси: "И это дало определенный эффект. Население начало потихоньку переориентироваться на вклады свыше трех лет. И динамика достаточно хорошая именно по месяцам. То есть если в предыдущем году в среднем у нас привлекалось таких депозитов около 2,5 млн ежемесячно, то уже по январю мы получили прирост плюс 14 млн, по февралю 37 млн, по марту 74 млн. То есть такая, я бы сказал, взрывная динамика прироста долгосрочных вкладов свыше трех лет. Мы ставили для банковской системы в целом на текущий год задачу, чтобы доля долгосрочных вкладов свыше трех лет превысила 2,5 %. Банковский сектор уже досрочно выполнил в целом. На 1 апреля эта доля - 2,5 % - была достигнута".