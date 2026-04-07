МАЗ поставит 100 машинокомплектов в Азербайджан

Очередной шаг в сотрудничестве по линии Беларусь - Азербайджан. 7 апреля в Минске партнеры заключили контракт на поставку 100 машинокомплектов МАЗ.

Развитие белорусско-азербайджанского партнерства стало возможным благодаря последовательным усилиям глав государств. Нынешнее подписание - логическое продолжение промышленной кооперации. Уже в ближайшее время автокомпоненты поступят на Гянджинский автомобильный завод. В дальнейшем совместная коммунальная техника будет работать на дорогах Азербайджана.

Валерий Иванкович, гендиректор ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ":

"Мы работаем в сегменте грузовой и коммунальной направленности. Поставляем комплект, собирается техника, повышается компетенция. Обязательным является участие азербайджанской стороны, которая локализует определенные изделия и создает машину дальше. Это то, о чем говорил Президент: когда создается технологический суверенитет, формируются цепочки, это лучшая политическая увязка любого взаимодействия и сотрудничества".

Ханлар Нуру оглу Фатиев, председатель Наблюдательного совета Гянджинского автомобильного завода:

"Я думаю, что белорусская техника не только на рынке Азербайджана, но и на всех внешних рынках держится за счет качества. С белорусской техникой мы работаем и рады работать дальше".