Новые проекты в АПК: особое внимание содержанию животных и получению молока класса "экстра"
Среди важных вопросов и продовольственная безопасность. Развитие мясо-молочного животноводства, сохранность поголовья (особенно в зимний период) - в центре внимания властей всех регионов.
В Минской области продолжат строительство современных и технологических молочно-товарных комплексов. В планах на этот год (только в Минском регионе) около 30 подобных ферм.
Особое внимание содержанию животных и получению молока класса "экстра". Это заявили на семинаре по животноводству и в целом АПК с участием губернатора Минской области.
Внимание уделили генетике, сохранности молодняка и качеству кормов. Рассказали, какие меры принимают для поддержки телят в зимний период.
Алексей Кушнаренко, председатель Миноблисполкома: "Мы добились определенных положительных результатов по итогам 2025 года, сократив падеж скота на 12,5 %. Тем не менее в январе на фоне высоких отрицательных температур в ряде хозяйств Минской области возникли вопросы соответствующие. Это послужило основанием для того, что мы незамедлительно составили свой региональный комплексный план. Эти морозы показали, что наиболее уязвимая - это категория телят в возрасте до 3 месяцев. Поэтому в Минской области принято решение в этом году построить 111 профилакторий на 20 тыс. телят".
Обсудили и ход подготовки аграриев области к весенне-полевым работам. Сейчас формируются запасы семян, удобрений, топлива. В помощь и более 100 единиц новой сельхозтехники.