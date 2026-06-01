Рост ВВП и экспорта: Алеся Абраменко подвела итоги работы ЕАЭС за I квартал 2026-го

Беларусь была и останется приверженцем Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Развитие экономической "пятерки" обсудили с замминистра экономики Беларуси Алесей Абраменко в "Актуальном интервью".

Согласно статистике, опубликованной Евразийской экономической комиссией, по итогам I квартала совокупный валовый внутренний продукт государств - членов ЕАЭС вырос на 101,7 %. Производство промышленной продукции - на 100,2 %. Индекс потребительских цен увеличился на на 2,9 % по ЕАЭС.

"Также по итогам 2026 года ожидается достижение роста совокупного внутреннего валового продукта 1-9 %, а для Беларуси это 2,8 % по итогам года. По взаимной торговле по итогам года ожидается тоже примерно плюс 6 %. Это рубеж для роста торговли до 100 млрд долларов. А за I квартал у Республики Беларусь взаимный торговый оборот со странами "пятерки" вырос на 117 %, при этом экспорт - на 120 %, импорт - на 115 %", - назвала цифры замминистра экономики Беларуси.

В целом стороны делают все для движения вперед, несмотря на сложные макроэкономические условия, связанные с мировыми глобальными изменениями. Да, в одних странах это движение более интенсивное, в других - менее. "Некоторые говорят о необходимости опережающего развития по сравнению с мировыми показателями. Однако мы считаем, если будем двигаться на уровне, это тоже хороший показатель", - отметила Алеся Абраменко.