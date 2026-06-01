Политолог Пономарева: Украинский кризис остается вызовом для Трампа

"Ситуация для действующего американского президента Трампа достаточно сложная, если учитывать Ближневосточный конфликт. Он пытается себя позиционировать как президент мира, который завершает конфликты. Ему, конечно, хотелось бы как-то минимизировать риски на украинском направлении. В этом смысле Зеленский со своими европейскими режиссерами и сценаристами, естественно, в этом деле мешает, тем более мы хорошо знаем, как Трамп приходил к власти и как до сегодняшнего момента в Европе активны его противники. Трамп им не угоден, потому что во многом он им мешает не только с точки зрения ведения войны против России, но и с точки зрения разрушения европейской экономики. И в этом смысле, конечно, Зеленский пытается ставить лишнюю палку в колесо переговорного процесса".