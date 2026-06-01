Спецслужбы Литвы обвиняют Беларусь и РФ в вербовке школьников через соцсети

Повод для запрета соцсетей для подростков в Литве: спецслужбы прибалтийской республики обвиняют Беларусь и Россию в попытках вербовать местных школьников и психологически воздействовать на них через социальные сети и онлайн-игры.

Утверждается, таким нестандартным способом Минск и Москва пытаются формировать у литовской молодежи лояльность к своей политике.

Кроме того, по версии Вильнюса, через юных пользователей собираются закрытые данные о семьях высокопоставленных госслужащих и военных.

