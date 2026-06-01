ЦАХАЛ продолжает развивать наступление на север Ливана
Автор:Редакция news.by
Израиль продолжает интенсивные бомбардировки ливанских населенных пунктов: официальный Бейрут сообщает, что к настоящему моменту погибли почти 3,5 тыс. его граждан, более 10 тыс. ранены.
ЦАХАЛ продолжает расширять свое присутствие на юге Ливана. Израильтяне приказали покинуть свои дома жителям города Тир, этот древнейший населенный пункт ждет незавидная судьба.
Другие ливанские поселения ЦАХАЛ просто уничтожал целиком. Франция уже затребовала экстренное проведение заседания Совета Безопасности ООН: официальный Париж полагает действия ЦАХАЛ на территории Ливана опасной эскалацией и вопиющим нарушением международного права.