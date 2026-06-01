Юрий Воскресенский рассказал об итогах саммита глав государств Евразийского экономического союза в Астане. Разговор получился острым и предметным: от очевидных достижений интеграции до тех "ложек дегтя", которые, по мнению участников, могут испортить всю бочку меда.

Плюсы, которые уже чувствуют люди

Юрий Воскресенский напомнил: создание ЕАЭС себя полностью оправдало. Союз не просто "окупился" - он продолжает расти и притягивать новых участников. Главы государств привели впечатляющие цифры: рост товарооборота, экспорта и импорта, реализация тысяч решений о свободном перемещении товаров, услуг, рабочей силы и капиталов.

Юрий Воскресенский, политолог:

"Сегодня обычный рядовой казах или киргиз чувствует себя в Минске как дома, а белорус - в Астане или Москве. Мы стираем границы и в той или иной степени воссоздаем тот Союз, в котором жили долгие годы".

Главная "ложка дегтя" - утилизационный сбор

Президент Беларуси Александр Лукашенко резко раскритиковал практику утилизационного сбора. По его словам, мера, которая якобы защищает отечественный рынок, на деле уже превышает стоимость автомобиля и бьет по простым гражданам. Виктория Сенкевич и Юрий Воскресенский полностью поддержали эту позицию.

"Национальные бюрократии, выходящие из-под контроля, всегда лоббируют свои интересы, - объяснил политолог. - То молочные войны, то мясные, теперь - утилизационный сбор".

Результат очевиден: поток автомобилей через Беларусь в Россию упал на 90-95 %. Граждане лишились легальной работы, бюджет - доходов, а автопарк стран Союза не обновляется. При этом директор "АвтоВАЗа" ездит на Mercedes, а раньше французские руководители предприятия сами садились за руль Lada Vesta.

"Если мы строим Союз, мы должны снимать все лоббистские ограничения", - подчеркнул Юрий Воскресенский.

Армения - самая большая "ложка дегтя"

Отдельный и самый тревожный блок разговора - ситуация в Армении. По оценке политолога, Никол Пашинян долгие годы ведет страну к катастрофе, а ЕАЭС слишком долго "цацкался" с ним.

Цифры говорят сами за себя:

- 90-98 % сельхозпродукции Армении идет в страны ЕАЭС;

- 43 % внешнеторгового оборота - это ЕАЭС (36 % - чисто Россия);

- Россия поставляет газ по цене 165-170 долларов за тысячу кубометров, в то время как европейская биржевая цена на 400 долларов выше. Фактически Москва ежегодно дарит Армении около миллиарда долларов.

Юрий Воскресенский, политолог:

"Представьте, если бы этот миллиард дали Гомельской области... А мы восемь лет субсидировали неблагодарного блогера, который сейчас смеется над нами и ведет Армению по украинскому пути".

Через неделю в Армении выборы. Политолог уверен: 90 % армянского народа против разрыва с Россией и Беларусью, но Пашинян намерен использовать диаспору и привычные "пашиняновские штучки": фальсификации, снятие оппонентов, манипуляции.

"Нет большего фашиста, чем либерал, когда он приходит к власти", - жестко заявил Юрий Воскресенский, напомнив примеры Молдовы и Украины.

Вывод